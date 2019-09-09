〔台風15号〕岐阜県揖斐川で32.6℃ 東海地方で気温下がらず、北海道で上昇中(9日9時現在)

きょう9日は、東海地方では未明から気温が高い状態が続き、08:40に岐阜県揖斐川で32.6℃を観測したほか、北海道では朝から気温が上昇しているところもあり、08:00時点で全国926地点中、30℃以上の真夏日到達が2.8％の26地点に達しています。 ■気象概況

【日最高気温】

・岐阜県 揖斐川町 揖斐川 32.6℃(08:40) ※日最低 28.5℃(05:14)

・三重県 桑名市 桑名 32.6℃(08:39) 28.5℃(06:10)

・愛知県 岡崎市 岡崎 32.3℃(08:38)

・愛知県 大府市 大府 32.1℃(08:40)

・三重県 津市 津 31.9℃(08:38)

・北海道 斜里町 斜里 31.6℃(08:40)

・岐阜県 岐阜市 岐阜 31.6℃(08:40)

・岐阜県 多治見市 多治見 31.5℃(08:40)

・北海道 広尾町 広尾 31.5℃(08:39)

・愛知県 愛西市 愛西 31.3℃(08:40) ＜主要都市＞(08:00現在)

・石狩地方 札幌市中央区 札幌 26.8℃(08:00)

・宮城県 仙台市宮城野区 仙台 26.5℃(07:59)

・東京都 千代田区 東京 26.8℃(00:10)

・新潟県 新潟市中央区 新潟 29.1℃(02:28)

・愛知県 名古屋市千種区 名古屋 30.9℃(00:36)

・大阪府 大阪市中央区 大阪 29.4℃(07:52)

・広島県 広島市中区 広島 29.3℃(00:09)

・愛媛県 松山市 松山 28.5℃(07:57)

・福岡県 福岡市中央区 福岡 28.5℃(07:51)

・沖縄県 那覇市 那覇 26.9℃(08:00) 【日最低気温】

・北海道 大樹町 大樹 17.7℃(04:35) 【アメダス観測点別状況】(08:00現在)

観測点 夏日 真夏日 猛暑日

・北海道 173 110 3 0

・東北 161 116 1 0

・関東 86 74 1 0

・甲信越北陸 100 71 1 0

・東海 65 59 17 0

・近畿 64 58 3 0

・中国 80 70 0 0

・四国 46 38 0 0

・九州 123 108 0 0

・沖縄 28 28 0 0

・全国計 926 732 26 0

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