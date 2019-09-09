〔台風15号〕岐阜県揖斐川で32.6℃ 東海地方で気温下がらず、北海道で上昇中(9日9時現在)

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きょう9日は、東海地方では未明から気温が高い状態が続き、08:40に岐阜県揖斐川で32.6℃を観測したほか、北海道では朝から気温が上昇しているところもあり、08:00時点で全国926地点中、30℃以上の真夏日到達が2.8％の26地点に達しています。

■気象概況
【日最高気温】
・岐阜県　　揖斐川町　　　　揖斐川　　　　　　32.6℃(08:40)　※日最低 28.5℃(05:14)
・三重県　　桑名市　　　　　桑名　　　　　　　32.6℃(08:39)　　　　　 28.5℃(06:10)
・愛知県　　岡崎市　　　　　岡崎　　　　　　　32.3℃(08:38)
・愛知県　　大府市　　　　　大府　　　　　　　32.1℃(08:40)
・三重県　　津市　　　　　　津　　　　　　　　31.9℃(08:38)
・北海道　　斜里町　　　　　斜里　　　　　　　31.6℃(08:40)
・岐阜県　　岐阜市　　　　　岐阜　　　　　　　31.6℃(08:40)
・岐阜県　　多治見市　　　　多治見　　　　　　31.5℃(08:40)
・北海道　　広尾町　　　　　広尾　　　　　　　31.5℃(08:39)
・愛知県　　愛西市　　　　　愛西　　　　　　　31.3℃(08:40)

＜主要都市＞(08:00現在)
・石狩地方　札幌市中央区　　札幌　　　　　　　26.8℃(08:00)
・宮城県　　仙台市宮城野区　仙台　　　　　　　26.5℃(07:59)
・東京都　　千代田区　　　　東京　　　　　　　26.8℃(00:10)
・新潟県　　新潟市中央区　　新潟　　　　　　　29.1℃(02:28)
・愛知県　　名古屋市千種区　名古屋　　　　　　30.9℃(00:36)
・大阪府　　大阪市中央区　　大阪　　　　　　　29.4℃(07:52)
・広島県　　広島市中区　　　広島　　　　　　　29.3℃(00:09)
・愛媛県　　松山市　　　　　松山　　　　　　　28.5℃(07:57)
・福岡県　　福岡市中央区　　福岡　　　　　　　28.5℃(07:51)
・沖縄県　　那覇市　　　　　那覇　　　　　　　26.9℃(08:00)

【日最低気温】
・北海道　　大樹町　　　　　大樹　　　　　　　17.7℃(04:35)

【アメダス観測点別状況】(08:00現在)
　　　　　　観測点　　夏日　　真夏日　 猛暑日
・北海道　　　173　　　110　　　　3　　　　0
・東北　　　　161　　　116　　　　1　　　　0
・関東　　　　 86　　　 74　　　　1　　　　0
・甲信越北陸　100　　　 71　　　　1　　　　0
・東海　　　　 65　　　 59　　　 17　　　　0
・近畿　　　　 64　　　 58　　　　3　　　　0
・中国　　　　 80　　　 70　　　　0　　　　0
・四国　　　　 46　　　 38　　　　0　　　　0
・九州　　　　123　　　108　　　　0　　　　0
・沖縄　　　　 28　　　 28　　　　0　　　　0
・全国計　　　926　　　732　　　 26　　　　0
　　　　　　　　　 (79.0％) (2.8％) (0.0％)

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