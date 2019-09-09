〔酷暑〕三重県桑名で37.9℃ 東京都心でも今年最高の36.2℃に(9日15時現在)

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きょう9日も各地で気温が上昇し、13:35に三重県桑名で同所での今年最高を更新する37.9℃を観測したほか、東京都心でも13:34に今年最高の36.2℃に達しました。14:00時点で全国926地点中、35℃以上の猛暑日到達が6.8％の63地点、30℃以上の真夏日到達が71.3％の660地点、今年最高到達も1.7％の16地点に達しています。水分や適切な塩分補給など、できる限りの健康管理対策を意識して行動してください。

■気象概況
【日最高気温】
・三重県　　桑名市　　　　　桑名　　　　　　　37.9℃(13:35) 今年最高 36.3℃(08/01)
・岐阜県　　多治見市　　　　多治見　　　　　　37.6℃(14:03)
・岐阜県　　美濃市　　　　　美濃　　　　　　　37.4℃(14:33)
・東京都　　練馬区　　　　　練馬　　　　　　　37.0℃(13:21)＜2012年以降9月1位＞ 36.5℃(2013/09/01)
・愛知県　　岡崎市　　　　　岡崎　　　　　　　37.0℃(12:50)
・岐阜県　　揖斐川町　　　　揖斐川　　　　　　36.9℃(14:22)
・京都府　　京都市中京区　　京都　　　　　　　36.9℃(13:31)
・岐阜県　　岐阜市　　　　　岐阜　　　　　　　36.8℃(14:22)
・三重県　　津市　　　　　　津　　　　　　　　36.8℃(13:38)
・京都府　　福知山市　　　　福知山　　　　　　36.8℃(13:38)

＜主要都市＞(14:00現在)
・石狩地方　札幌市中央区　　札幌　　　　　　　32.6℃(10:52)
・宮城県　　仙台市宮城野区　仙台　　　　　　　26.5℃(08:28)
・東京都　　千代田区　　　　東京　　　　　　　36.2℃(13:34) 今年最高 35.6℃(08/11)
・新潟県　　新潟市中央区　　新潟　　　　　　　30.9℃(12:59)
・愛知県　　名古屋市千種区　名古屋　　　　　　35.9℃(13:40)
・大阪府　　大阪市中央区　　大阪　　　　　　　34.4℃(13:52)
・広島県　　広島市中区　　　広島　　　　　　　33.2℃(13:57)
・愛媛県　　松山市　　　　　松山　　　　　　　33.3℃(12:03)
・福岡県　　福岡市中央区　　福岡　　　　　　　34.8℃(13:36)
・沖縄県　　那覇市　　　　　那覇　　　　　　　31.7℃(12:36)

【日最低気温】
・北海道　　大樹町　　　　　大樹　　　　　　　17.7℃(04:35)

【アメダス観測点別状況】(14:00現在)
　　　　　　観測点　　夏日　　真夏日　 猛暑日　今年最高
・北海道　　　173　　　170　　　 80　　　　0　　　　5(2.9％)
・東北　　　　161　　　149　　　 66　　　　0　　　　2(1.2％)
・関東　　　　 86　　　 86　　　 67　　　 20　　　　4(4.7％)
・甲信越北陸　100　　　 99　　　 77　　　　2　　　　0
・東海　　　　 65　　　 65　　　 60　　　 23　　　　4(6.2％)
・近畿　　　　 64　　　 64　　　 59　　　 12　　　　0
・中国　　　　 80　　　 80　　　 78　　　　3　　　　0
・四国　　　　 46　　　 46　　　 42　　　　1　　　　1(2.2％)
・九州　　　　123　　　123　　　110　　　　2　　　　0
・沖縄　　　　 28　　　 28　　　 21　　　　0　　　　0
・全国計　　　926　　　910　　　660　　　 63　　　 16(1.7％)
　　　　　　　　　 (98.3％) (71.3％) (6.8％)

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