きょう9日も各地で気温が上昇し、13:35に三重県桑名で同所での今年最高を更新する37.9℃を観測したほか、東京都心でも13:34に今年最高の36.2℃に達しました。14:00時点で全国926地点中、35℃以上の猛暑日到達が6.8％の63地点、30℃以上の真夏日到達が71.3％の660地点、今年最高到達も1.7％の16地点に達しています。水分や適切な塩分補給など、できる限りの健康管理対策を意識して行動してください。

■気象概況

【日最高気温】

・三重県 桑名市 桑名 37.9℃(13:35) 今年最高 36.3℃(08/01)

・岐阜県 多治見市 多治見 37.6℃(14:03)

・岐阜県 美濃市 美濃 37.4℃(14:33)

・東京都 練馬区 練馬 37.0℃(13:21)＜2012年以降9月1位＞ 36.5℃(2013/09/01)

・愛知県 岡崎市 岡崎 37.0℃(12:50)

・岐阜県 揖斐川町 揖斐川 36.9℃(14:22)

・京都府 京都市中京区 京都 36.9℃(13:31)

・岐阜県 岐阜市 岐阜 36.8℃(14:22)

・三重県 津市 津 36.8℃(13:38)

・京都府 福知山市 福知山 36.8℃(13:38)

＜主要都市＞(14:00現在)

・石狩地方 札幌市中央区 札幌 32.6℃(10:52)

・宮城県 仙台市宮城野区 仙台 26.5℃(08:28)

・東京都 千代田区 東京 36.2℃(13:34) 今年最高 35.6℃(08/11)

・新潟県 新潟市中央区 新潟 30.9℃(12:59)

・愛知県 名古屋市千種区 名古屋 35.9℃(13:40)

・大阪府 大阪市中央区 大阪 34.4℃(13:52)

・広島県 広島市中区 広島 33.2℃(13:57)

・愛媛県 松山市 松山 33.3℃(12:03)

・福岡県 福岡市中央区 福岡 34.8℃(13:36)

・沖縄県 那覇市 那覇 31.7℃(12:36)

【日最低気温】

・北海道 大樹町 大樹 17.7℃(04:35)

【アメダス観測点別状況】(14:00現在)

観測点 夏日 真夏日 猛暑日 今年最高

・北海道 173 170 80 0 5(2.9％)

・東北 161 149 66 0 2(1.2％)

・関東 86 86 67 20 4(4.7％)

・甲信越北陸 100 99 77 2 0

・東海 65 65 60 23 4(6.2％)

・近畿 64 64 59 12 0

・中国 80 80 78 3 0

・四国 46 46 42 1 1(2.2％)

・九州 123 123 110 2 0

・沖縄 28 28 21 0 0

・全国計 926 910 660 63 16(1.7％)

(98.3％) (71.3％) (6.8％)