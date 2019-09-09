台風15号の影響で、関東・東北地方を中心に鉄道のダイヤに大幅な乱れが続いており、9日17時までに、千葉県内の一部路線では、すでに終日運転を見合わせる線区が発表されています。最新の情報に注意してください。

■鉄道各線への影響(9日17:00現在)

≪運転見合わせ≫★＝終日

［東北］

・JR東日本 ：東北本線(松川～福島～白石)、磐越東線(いわき～小野新町)、石巻線(小牛田～石巻)、気仙沼線

・私鉄など ：阿武隈急行線(福島～梁川)

［関東］

・JR東日本 ：横須賀線(逗子～久里浜)、常磐線(勝田～いわきの上り線)、伊東線、総武本線(千葉～佐倉、佐倉～銚子★)、成田線(千葉～佐倉、佐倉～成田空港★、成田～銚子、我孫子～成田)、鹿島線★、内房線(千葉～姉ケ崎、姉ケ崎～安房鴨川★)、外房線★、東金線★、久留里線★、水郡線(常陸大宮～郡山)、中央総武線(各停)(幕張～千葉)、総武線(快速)(津田沼～千葉)

・京成 ：本線(京成佐倉～京成成田、京成成田～成田空港★)、東成田線★、成田スカイアクセス線

・相鉄：いずみ野線(いずみ野～湘南台)

・私鉄など ：鹿島臨海鉄道大洗鹿島線(大洗～鹿島神宮)、いすみ鉄道線、小湊鉄道線、伊豆急行線★、芝山鉄道線、銚子電鉄線

＜ダイヤ乱れ＞

［新幹線］

・JR西日本 ：山陽新幹線

［東北］

・JR東日本 ：常磐線(いわき～富岡)、磐越東線(小野新町～郡山)

［関東］

・JR東日本 ：京浜東北根岸線、東海道本線(東京～熱海)、湘南新宿ライン、宇都宮線、高崎線、京葉線、武蔵野線、水戸線、水郡線(水戸～常陸大宮、上菅谷～常陸太田)、常磐線(快速)、常磐線(各停)、常磐線(品川～勝田、勝田～いわきの下り線)

・東京メトロ：千代田線

・都営 ：浅草線、新宿線

・京急 ：本線、空港線、逗子線

・小田急 ：小田原線

・京成 ：押上線、金町線、千葉線、千原線

・相鉄 ：本線

・私鉄など ：秩父鉄道線(羽生～影森)、北総線、ブルーライン

［中部］

・JR東日本 ：中央本線(大月～塩尻)