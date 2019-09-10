〔酷暑〕愛知県岡崎で36.1℃ 午前中から全国10地点で猛暑日到達(10日12時現在)

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きょう10日も各地で気温が上昇し、11:41に愛知県岡崎で36.1℃を観測したほか、全国926地点中、35℃以上の猛暑日到達が10地点(12:00現在)、30℃以上の真夏日到達が60.7％の562地点(11:00現在)に達しています。水分や適切な塩分補給など、できる限りの健康管理対策を意識して行動してください。

■気象概況
【日最高気温】
・愛知県　　岡崎市　　　　　岡崎　　　　　　　36.1℃(11:41)
・岐阜県　　多治見市　　　　多治見　　　　　　35.7℃(11:30)
・千葉県　　鴨川市　　　　　鴨川　　　　　　　35.5℃(11:28) 今年最高 34.9℃(09/01)
・岐阜県　　岐阜市　　　　　岐阜　　　　　　　35.3℃(11:49)
・愛知県　　大府市　　　　　大府　　　　　　　35.3℃(11:46)
・愛知県　　豊田市　　　　　豊田　　　　　　　35.2℃(11:44)
・群馬県　　前橋市　　　　　前橋　　　　　　　35.2℃(11:35)
・神奈川県　海老名市　　　　海老名　　　　　　35.2℃(11:16)
・千葉県　　茂原市　　　　　茂原　　　　　　　35.1℃(11:48)
・岐阜県　　大垣市　　　　　大垣　　　　　　　35.1℃(11:33)

＜主要都市＞(11:00現在)
・石狩地方　札幌市中央区　　札幌　　　　　　　26.8℃(10:54)
・宮城県　　仙台市宮城野区　仙台　　　　　　　32.6℃(10:59)
・東京都　　千代田区　　　　東京　　　　　　　34.1℃(10:53)
・新潟県　　新潟市中央区　　新潟　　　　　　　31.1℃(10:14)
・愛知県　　名古屋市千種区　名古屋　　　　　　34.0℃(10:58)
・大阪府　　大阪市中央区　　大阪　　　　　　　32.5℃(10:33)
・広島県　　広島市中区　　　広島　　　　　　　31.8℃(10:50)
・愛媛県　　松山市　　　　　松山　　　　　　　33.0℃(10:54)
・福岡県　　福岡市中央区　　福岡　　　　　　　32.9℃(10:58)
・沖縄県　　那覇市　　　　　那覇　　　　　　　31.2℃(10:54)

【日最低気温】
・北海道　　稚内市　　　　　沼川　　　　　　　13.0℃(05:42)

【アメダス観測点別状況】(11:00現在)
　　　　　　観測点　　夏日　　真夏日　 猛暑日
・北海道　　　173　　　150　　　 10　　　　0
・東北　　　　161　　　158　　　 69　　　　0
・関東　　　　 86　　　 86　　　 71　　　　0
・甲信越北陸　100　　　100　　　 62　　　　0
・東海　　　　 65　　　 65　　　 60　　　　1
・近畿　　　　 64　　　 64　　　 59　　　　0
・中国　　　　 80　　　 80　　　 65　　　　0
・四国　　　　 46　　　 46　　　 42　　　　0
・九州　　　　123　　　123　　　103　　　　0
・沖縄　　　　 28　　　 28　　　 21　　　　0
・全国計　　　926　　　900　　　562　　　　1
　　　　　　　　　 (97.2％) (60.7％) (0.1％)

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