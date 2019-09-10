きょう10日も各地で気温が上昇し、11:41に愛知県岡崎で36.1℃を観測したほか、全国926地点中、35℃以上の猛暑日到達が10地点(12:00現在)、30℃以上の真夏日到達が60.7％の562地点(11:00現在)に達しています。水分や適切な塩分補給など、できる限りの健康管理対策を意識して行動してください。

■気象概況

【日最高気温】

・愛知県 岡崎市 岡崎 36.1℃(11:41)

・岐阜県 多治見市 多治見 35.7℃(11:30)

・千葉県 鴨川市 鴨川 35.5℃(11:28) 今年最高 34.9℃(09/01)

・岐阜県 岐阜市 岐阜 35.3℃(11:49)

・愛知県 大府市 大府 35.3℃(11:46)

・愛知県 豊田市 豊田 35.2℃(11:44)

・群馬県 前橋市 前橋 35.2℃(11:35)

・神奈川県 海老名市 海老名 35.2℃(11:16)

・千葉県 茂原市 茂原 35.1℃(11:48)

・岐阜県 大垣市 大垣 35.1℃(11:33)

＜主要都市＞(11:00現在)

・石狩地方 札幌市中央区 札幌 26.8℃(10:54)

・宮城県 仙台市宮城野区 仙台 32.6℃(10:59)

・東京都 千代田区 東京 34.1℃(10:53)

・新潟県 新潟市中央区 新潟 31.1℃(10:14)

・愛知県 名古屋市千種区 名古屋 34.0℃(10:58)

・大阪府 大阪市中央区 大阪 32.5℃(10:33)

・広島県 広島市中区 広島 31.8℃(10:50)

・愛媛県 松山市 松山 33.0℃(10:54)

・福岡県 福岡市中央区 福岡 32.9℃(10:58)

・沖縄県 那覇市 那覇 31.2℃(10:54)

【日最低気温】

・北海道 稚内市 沼川 13.0℃(05:42)

【アメダス観測点別状況】(11:00現在)

観測点 夏日 真夏日 猛暑日

・北海道 173 150 10 0

・東北 161 158 69 0

・関東 86 86 71 0

・甲信越北陸 100 100 62 0

・東海 65 65 60 1

・近畿 64 64 59 0

・中国 80 80 65 0

・四国 46 46 42 0

・九州 123 123 103 0

・沖縄 28 28 21 0

・全国計 926 900 562 1

(97.2％) (60.7％) (0.1％)