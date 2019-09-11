9月2～6日の5日間に4件4人の交通死亡事故が発生し、「交通死亡事故多発全県警報」が発令中の香川県で10日の昼間、さぬき市、高松市、善通寺市で相次いで交通死亡事故が発生しました。いずれも自転車や歩行者と車の接触事故によるもので、高齢者2人、小学生1人が亡くなっています。

香川県内での2019年交通事故死者は計31人(前年同期比＋5)、うち高齢者は16人(－1)で、特に9月は10日間で今年の月間最多の7人となっています。香川県警は「尊い命を守るのは、あなた自身の行動です」と、この非常事態打開への県民への協力を呼びかけています。

【香川県内での2019年交通事故死者数】(9月10日現在：速報値)

・ 1月：6人(＋3) うち高齢者3人(＋2) 01/15～/21 多発警報

・ 2月：3人(－2) 1人(－4)

・ 3月：1人(－1) 1人(－1)

・ 4月：3人(－2) 1人(－3)

・ 5月：0人(－3) 0人(－1)

・ 6月：6人(＋5) 4人(＋4)

・ 7月：2人(－1) 1人(－1)

・ 8月：3人(－1) 2人(±0)

・ 9月：7人(＋7) 3人(＋3) 09/07～/13 多発警報

・8.16日に1人の割合(上期9.52日/下期6日)

・都道府県別：総数27位 増減数6位 増減率7位 人口10万人比3位

・年間死者数：2018年44人 17年48人 16年61人 15年52人 14年52人

うち高齢者： 28人 28人 40人 33人 33人