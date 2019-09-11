奈良県内で9月4日から10日までの7日間に5件5人の交通死亡事故が発生したことを受け、奈良県交通対策協議会は11日、2018年9月以来となる「交通死亡事故多発警報」を発令し、24日まで街頭活動や広報活動等の緊急対策を推進しています。

なお10日現在、奈良県内での2019年交通事故死者は計23人(前年同期比－8)、うち高齢者は少なくとも10人となっています。

【奈良県内での2019年交通事故死者数】(9月10日現在：速報値)

・ 1月：1人(－1) うち高齢者1人(±0)

・ 2月：5人(＋3) 2人(＋1)

・ 3月：3人(－2) 2人(－2)

・ 4月：3人(＋1) 2人(＋1)

・ 5月：3人(＋2) 1人(±0)

・ 6月：2人(－1) 1人(＋1)

・ 7月：1人(－3) 0人(－2)

・ 8月：0人(－7) 0人(－1)

・ 9月：5人(±0) 1人

・11日に1人の割合(上期10.6日/下期12日)

・都道府県別：総数34位 増減数33位 増減率39位 人口10万人比33位

・年間死者数：2018年45人 17年40人 16年47人 15年46人 14年45人

うち高齢者： 23人 27人 22人 19人 21人

※奈良県における「交通死亡事故多発警報」発令基準

・10日以内で5件以上の交通死亡事故が発生したとき

・上記のほか、交通死亡事故の発生状況により特に必要と認めるとき