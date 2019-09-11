上段左から安倍晋三首相、麻生太郎副総理兼財務相、茂木敏充外相、河野太郎防衛相、。下段左から高市早苗総務相、橋本聖子五輪相兼女性活躍相、小泉進次郎環境相、加藤勝信厚労相

安倍晋三首相（64）は11日、第4次安倍再改造内閣の顔触れを決め、菅義偉官房長官（70）が閣僚名簿を発表した。環境相に小泉進次郎元復興政務官（38）を抜てき。外相に茂木敏充経済再生担当相（63）、防衛相に河野太郎外相（56）が横滑りした。19閣僚のうち17人がポストを交代。初入閣は安倍内閣最多の13人で、女性は高市早苗総務相（58）と橋本聖子五輪相兼女性活躍担当相（54）の2人だった。

留任は麻生太郎副総理兼財務相（78）と拉致問題担当相を兼ねる菅氏のみだ。高市氏と厚生労働相の加藤勝信自民党総務会長（63）は再登板。皇居での認証式を経て、11日夕に正式発足する。

法相に河井克行・党総裁外交特別補佐（56）、文部科学相に萩生田光一党幹事長代行（56）、農相に江藤拓首相補佐官（59）、経済産業相に菅原一秀元財務副大臣（57）、国土交通相には赤羽一嘉公明党政調会長代理（61）が就任する。

復興相は田中和徳元財務副大臣（70）、国家公安委員長兼防災担当相は武田良太元防衛副大臣（51）、沖縄北方・1億総活躍・少子化対策・消費者行政担当相は衛藤晟一首相補佐官（71）、科学技術担当相は竹本直一元財務副大臣（78）が就く。経済再生担当相の西村康稔官房副長官（56）は全世代型社会保障改革も担当。地方創生担当相には北村誠吾元防衛副大臣（72）を充てた。