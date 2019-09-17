9月16日(月)20:00過ぎ、岡崎市で交通死亡事故が発生し、愛知県内で2019年計100人となりました。259日目での到達は2017年より62日、16年より61日、15年より52日、それぞれ遅く、前年同期比では33人減となっていますが、下期に入って増加傾向にあります。なお、うち65歳以上の高齢者は52人と過半数を占めています。

都道府県別での交通事故死者計100人到達は千葉県(9/4)に次いで2県目です。

【愛知県内での2019年交通事故死者数】(9月16日現在：速報値)

・ 1月： 7人(－10) うち高齢者2人(－10)

・ 2月：12人(－1) 8人(－3)

・ 3月：11人(－2) 7人(±0)

・ 4月：13人(－7) 10人(＋4)

・ 5月： 8人(－7) 6人(－4)

・ 6月： 9人(－8) 2人(－10)

・ 7月：16人(＋2) 4人(±0)

・ 8月：15人(－1) 8人(＋1)

・ 9月： 9人(＋1) 5人

・2.59日に1人の割合(上期3.01日/下期1.95日)

・都道府県別：総数2位 増減数46位 増減率39位 人口10万人比41位

・年間死者数：2018年189人 17年200人 16年212人 15年213人 14年204人

うち高齢者： 103人 110人 117人 122人 123人

【都道府県別ワースト3】年間［上期／下期］

＜総数＞

1位：110人 千葉県(－12) ［68人 千葉県－23／42人千葉県(＋11)・北海道(＋6)］

2位：100人 愛知県(－33) ［67人 神奈川県(－4)／40人 愛知県(＋2)］

3位： 95人 北海道(－3)・神奈川県(－8) ［61人 埼玉県(－28)／36人 兵庫県(＋6)］

＜増減数＞

1位：＋22 滋賀県(46人)［＋20 滋賀県(36人)／＋11 千葉県(42人)］

2位：＋14 京都府(37人)［＋10 京都府(26人)／＋ 8 岐阜県(23人)］

3位：＋10 鳥取県(21人)［＋ 9 徳島県(22人)／＋ 7 大阪府(25人)］

＜増減率＞

1位：滋賀県(91.7％) ［滋賀県(125％)／鳥取県(166.67％)］

2位：鳥取県(90.9％) ［徳島県(69.23％)／高知県(100％)］

3位：京都府(60.9％) ［京都府・鳥取県(62.5％)／京都府(57.14％)］

＜10万人比＞(総務省統計局人口推計2018/10/01現在)

1位：徳島県〈3.94人〉 ［徳島県〈2.99人〉／鳥取県〈1.43人〉］

2位：鳥取県〈3.75人〉 ［滋賀県〈2.55人〉／高知県〈1.42人〉］

3位：滋賀県〈3.26人〉 ［栃木県〈2.36人〉／香川県〈1.25人〉］