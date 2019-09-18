佐賀県内で9月6日から16日までの11日間に4件5人※の交通死亡事故が発生したことを受け、佐賀県交通対策協議会は17日、2017年11月以来となる「交通死亡事故多発警報」を発令し、26日まで街頭活動や広報活動等の緊急対策を推進しています。

17日現在、佐賀県内での2019年交通事故死者は計20人(前年同期比2人減)、うち65歳以上の高齢者は半数の10人となっています。

【佐賀県内での2019年交通事故死者数】(9月17日現在：速報値)

・ 1月：2人(＋2) うち高齢者1人(＋1)

・ 2月：3人(－1) 2人(±0)

・ 3月：3人(－1) 1人(－1)

・ 4月：2人(±0) 1人(＋1)

・ 5月：0人(－2) 0人(－1)

・ 6月：2人(±0) 1人(±0)

・ 7月：2人(－1) 1人(－1)

・ 8月：2人(－2) 1人(－1)

・ 9月：4人(＋3) 2人

※16日未明、伊万里市で2人死亡事故発生により警報発令も、うち1人については事故発生後24時間以降の17日朝に亡くなったことから、上記表では対象外となる。

・13日に1人の割合(上期15.0日/下期9.87日)

・都道府県別：総数40位 増減数20位 増減率25位 人口10万人比17位

・年間死者数：2018年30人 17年36人 16年35人 15年48人 14年56人

うち高齢者： 14人 19人 19人 32人 34人

※佐賀県における「交通死亡事故多発警報」発令基準

・10日間に7件以上の交通死亡事故が発生したとき

・上記のほか、交通死亡事故の発生状況により特に必要と認めるとき