〔交通事故死者日報〕8道県8人(9/19)

二輪車事故相次ぐ

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警察庁交通企画課まとめによる交通事故死者日報によると、9月19日(木)付では8道県で8人が新たに確認されています。なお、1件が過去発生分の登録となっています。
各都道府県警察発表・報道等からの詳細は下記のとおりです。バイクや自転車事故が相次ぎました。

【北海道】1人
・苫小牧市(10:31頃)
　道道で車線変更した大型バイクと軽乗用車の接触事故、バイクの60代男性が搬送先の病院で死亡〔北海道警/北海道新聞〕

【宮城県】1人
・利府町(11:20頃)
　町道でバイクが道路左側の三陸自動車道の橋脚に衝突事故、30代男性が死亡〔OX〕

【群馬県】1人
・詳細不明

【新潟県】1人
・小千谷市(18日23:06頃)
　国道117号線交差点で軽乗用車とバイクの右直衝突事故、バイクの19歳男子大学生が死亡〔新潟県/TeNY〕

【兵庫県】1人
・神戸市西区(02:20頃)
　県道でトラックと歩行者の接触事故、1人死亡〔兵庫県警〕

【広島県】1人
・広島市安佐北区(10:40頃)
　自転車単独事故、高齢者1人死亡〔広島県警〕

【愛媛県】1人
・宇和島市(00:30頃)
　国道56号線でタンクローリー単独横転事故、40代男性が死亡〔NHK〕

【佐賀県】1人
・佐賀市(06:00過ぎ)
　県道交差点で軽乗用車と自転車の接触事故、20代男性が搬送先の病院で死亡〔NHK〕

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