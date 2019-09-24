徳島県で9月14日～21日の8日間で3件3人の交通死亡事故が発生したことを受け、徳島県交通安全対策協議会は22日、今年6回目となる「交通死亡事故多発警報(全県警報)」を発令し、10月1日まで街頭活動や広報活動等の緊急対策を推進しています。なお、現在の発令基準となった2016年以降では年間で最多となっています。

なお23日現在、徳島県内での2019年交通事故死者は計31人(前年同期比＋8)で、264日目で2018年の年間総数と同数に達しました。都道府県別での交通事故死者前年総数到達は滋賀県(8/12)、鳥取県(8/26)に次いで3県目です。また、うち65歳以上の高齢者は22人(＋12)と7割超を占めています。

【徳島県内での2019年交通事故死者数】(9月23日現在：速報値)

・ 1月：3人(＋3) うち高齢者2人(＋2)

・ 2月：5人(＋3) 4人(＋4) 多発警報 02/07～/16

・ 3月：5人(＋1) 3人(＋1) 多発警報 03/20～/29

・ 4月：4人(＋3) 3人(＋2) 多発警報 04/09～/18

・ 5月：4人(＋2) 3人(＋2) 多発警報 05/12～/21

・ 6月：1人(－3) 1人(±0)

・ 7月：5人(＋3) 2人(±0)

・ 8月：1人(－4) 1人(－2) 多発警報 08/02～/11

・ 9月：3人(±0) 3人(＋3)

・8.58日に1人の割合(上期8.22日/下期9.44日)

・都道府県別：総数29位 増減数5位 増減率5位 人口10万人比1位

・年間死者数：2018年31人 17年34人 16年49人 15年27人 14年31人

うち高齢者： 18人 19人 38人 17人 19人