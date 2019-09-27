9月26日(木)15:00頃、恩納村の国道58号線交差点で乗用車同士の右直衝突事故が発生し、50代女性が死亡したほか、男性3人が負傷しています。これにより沖縄県内での2019年交通事故死者が計18人、7月以降の下期3か月弱で計9人と、上期総数と並びました。前年同期比では10人減となっていますが、下期に増加傾向にあります。

なお、都道府県別での下期交通事故死者上期総数到達は今年初となります。

【沖縄県内での2019年交通事故死者数】(9月26日現在：速報値)

・ 1月：1人(－1) うち高齢者0人(±0)

・ 2月：0人(－3) 0人(－1)

・ 3月：3人(－2) 0人(－2)

・ 4月：1人(－2) 0人(－3)

・ 5月：2人(－4) 1人(－1)

・ 6月：2人(－1) 2人(±0)

・ 7月：3人(－1) 2人(－1)

・ 8月：4人(＋4) 1人(＋1)

・ 9月：2人(±0)

・14.9日に1人の割合(上期20.1日/下期9.77日)

・都道府県別：総数44位 増減数34位 増減率44位 人口10万人比43位

・年間死者数：2018年38人 17年44人 16年39人 15年41人 14年36人

うち高齢者： 20人 11人 13人 15人 9人