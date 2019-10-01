警察庁によると、2019年9月末現在(273日目)の全国の交通事故死者(速報値)は累計2218人となり、前年同期比では240人減となっています。9月単月では293人となり、今年月間では初めて前年比増加に転じました。
都道府県別では前年同日比で32都府県で減少、13府県で増加していて、最多は千葉県117人(－14)、愛知県106人(－36)、北海道104人(±0)、最少は石川県(－3)と島根県(＋1)の各17人、山梨県18人(－11)の順となっています。なお、滋賀県、鳥取県と徳島県では交通事故死者前年総数に到達したほか、沖縄県では下期交通事故死者が上期総数に到達しています。
■2019年交通事故死者数(9月末現在：速報値)
【月別】〈都道府県別最多／最少〉
・ 1月：269人(－50)〈千葉県18人／奈良県・島根県・沖縄県1人〉
・ 2月：212人(－32)〈大阪府13人／秋田県・群馬県・大分県・沖縄県0人〉
・ 3月：260人(－22)〈千葉県17人／石川県0人〉
・ 4月：261人(－ 9)〈埼玉県・静岡県14人／山形県・長崎県0人〉
・ 5月：210人(－43)〈神奈川県17人／福井県・鳥取県・香川県・佐賀県0人〉
・ 6月：206人(－29)〈北海道11人／山形県・石川県0人〉
・ 7月：229人(－51)〈北海道・千葉県・愛知県16人／福井県・島根県0人〉
・ 8月：278人(－18)〈兵庫県20人／富山県・石川県・奈良県0人〉
・ 9月：293人(＋14)〈北海道・千葉県19人／山梨県・長崎県0人〉
・1日あたり8.12人、2.95時間に1人の割合
上期(181日1418人：1日あたり7.83人／3.06時間に1人)
下期( 92日 800人：1日あたり8.70人／2.76時間に1人)
・年間死者数：2018年3532人 17年3694人 16年3904人 15年4117人 14年4113人
・ 9月死者数： 279人 299人 309人 339人 345人
【都道府県別】
全国 2218人(－240)［上期1418＋下期800］〈10万人比1.75人〉
北海道 104人(± 0)［53＋51］〈1.97人〉
青森県 28人(－ 6)［21＋ 7］〈2.22人〉
秋田県 25人(－ 6)［16＋ 9］〈2.55人〉
岩手県 37人(－ 7)［22＋15］〈2.98人〉
宮城県 46人(＋ 6)［27＋19］〈1.99人〉
山形県 21人(－ 15)［15＋ 6］〈1.93人〉
福島県 45人(－ 5)［31＋14］〈2.41人〉
茨城県 76人(－ 9)［55＋21］〈2.64人〉
栃木県 61人(± 0)［46＋15］〈3.13人〉
群馬県 37人(－ 3)［21＋16］〈1.9人〉
埼玉県 90人(－ 40)［61＋29］〈1.23人〉
千葉県 117人(－ 14)［67＋50］〈1.87人〉
東京都 86人(－ 11)［54＋32］〈0.62人〉
神奈川県 96人(－ 15)［67＋29］〈1.05人〉
山梨県 18人(－ 11)［12＋ 6］〈2.2人〉
長野県 43人(－ 2)［26＋17］〈2.08人〉
新潟県 58人(－ 13)［36＋22］〈2.58人〉
富山県 22人(－ 15)［18＋ 4］〈2.1人〉
石川県 17人(－ 3)［13＋ 4］〈1.49人〉
福井県 23人(＋ 3)［17＋ 6］〈2.97人〉
静岡県 68人(－ 6)［49＋19］〈1.86人〉
愛知県 106人(－ 36)［60＋46］〈1.41人〉
三重県 56人(－ 5)［34＋22］〈3.13人〉
岐阜県 65人(＋ 4)［40＋25］〈3.25人〉
滋賀県 47人(＋ 19)［36＋11］〈3.33人〉●
奈良県 24人(－ 10)［17＋ 7］〈1.79人〉
和歌山県 21人(－ 3)［12＋ 9］〈2.25人〉
大阪府 88人(－ 6)［57＋31］〈1人〉
京都府 39人(＋ 14)［26＋13］〈1.51人〉
兵庫県 91人(－ 11)［47＋44］〈1.66人〉
岡山県 49人(－ 4)［36＋13］〈2.58人〉
広島県 49人(－ 24)［30＋19］〈1.74人〉
鳥取県 22人(＋ 10)［13＋ 9］〈3.93人〉●
島根県 17人(＋ 1)［12＋ 5］〈2.5人〉
山口県 32人(－ 1)［18＋14］〈2.34人〉
徳島県 31人(＋ 8)［22＋ 9］〈4.21人〉●
香川県 35人(＋ 6)［19＋16］〈3.64人〉
愛媛県 29人(－ 6)［18＋11］〈2.14人〉
高知県 23人(＋ 5)［12＋11］〈3.26人〉
福岡県 71人(－ 28)［47＋24］〈1.39人〉
佐賀県 21人(－ 1)［12＋ 9］〈2.56人〉
長崎県 20人(－ 9)［15＋ 5］〈1.49人〉
熊本県 43人(＋ 5)［30＋13］〈2.45人〉
大分県 35人(＋ 13)［23＋12］〈3.06人〉
宮崎県 25人(＋ 1)［18＋ 7］〈2.31人〉
鹿児島県 42人(－ 1)［28＋14］〈2.6人〉
沖縄県 19人(－ 9)［ 9＋10］〈1.31人〉※
●前年総数の交通事故死者数に到達した県
※下期の交通事故死者数が上期総数に到達した県
・1日あたり8.12人、2.95時間に1人の割合
上期(181日1418人：1日あたり7.83人／3.06時間に1人)
下期(92日800人：1日あたり8.7人／2.76時間に1人)
【ワースト3】年間［上期／下期］
＜総数＞
1位：117人 千葉県(－14) ［67人 千葉県(－24)・神奈川県(－4)／51人 北海道(＋9)］
2位：106人 愛知県(－36) ［61人 埼玉県(－28)／50人 千葉県(＋10)］
3位：104人 北海道(± 0) ［60人 愛知県(－35)／46人 愛知県(－1)］
＜増減数＞
1位：＋19 滋賀県(47人) ［＋20 滋賀県(36人)／＋10 千葉県(49人)］
2位：＋14 京都府(39人) ［＋10 京都府(26人)／＋ 8 北海道(51人)・兵庫県(43人)］
3位：＋13 大分県(35人) ［＋ 9 徳島県(22人)／＋ 8 岐阜県(25人)］
＜増減率＞
1位：鳥取県(83.3％) ［滋賀県(125％)／鳥取県(125％)］
2位：滋賀県(67.9％) ［徳島県(69.2％)／大分県(100％)］
3位：大分県(59.1％) ［京都府・鳥取県(62.5％)／高知県(83.3％)］
＜10万人比＞(総務省統計局人口推計2018/10/01現在)
1位：徳島県〈4.21人〉［徳島県〈2.99人〉／香川県〈1.66人〉］
2位：鳥取県〈3.93人〉［滋賀県〈2.55人〉／鳥取県〈1.61人〉］
3位：香川県〈3.64人〉［栃木県〈2.36人〉／高知県〈1.56人〉］