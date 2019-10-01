警察庁によると、2019年9月末現在(273日目)の全国の交通事故死者(速報値)は累計2218人となり、前年同期比では240人減となっています。9月単月では293人となり、今年月間では初めて前年比増加に転じました。

都道府県別では前年同日比で32都府県で減少、13府県で増加していて、最多は千葉県117人(－14)、愛知県106人(－36)、北海道104人(±0)、最少は石川県(－3)と島根県(＋1)の各17人、山梨県18人(－11)の順となっています。なお、滋賀県、鳥取県と徳島県では交通事故死者前年総数に到達したほか、沖縄県では下期交通事故死者が上期総数に到達しています。

■2019年交通事故死者数(9月末現在：速報値)

【月別】〈都道府県別最多／最少〉

・ 1月：269人(－50)〈千葉県18人／奈良県・島根県・沖縄県1人〉

・ 2月：212人(－32)〈大阪府13人／秋田県・群馬県・大分県・沖縄県0人〉

・ 3月：260人(－22)〈千葉県17人／石川県0人〉

・ 4月：261人(－ 9)〈埼玉県・静岡県14人／山形県・長崎県0人〉

・ 5月：210人(－43)〈神奈川県17人／福井県・鳥取県・香川県・佐賀県0人〉

・ 6月：206人(－29)〈北海道11人／山形県・石川県0人〉

・ 7月：229人(－51)〈北海道・千葉県・愛知県16人／福井県・島根県0人〉

・ 8月：278人(－18)〈兵庫県20人／富山県・石川県・奈良県0人〉

・ 9月：293人(＋14)〈北海道・千葉県19人／山梨県・長崎県0人〉

・1日あたり8.12人、2.95時間に1人の割合

上期(181日1418人：1日あたり7.83人／3.06時間に1人)

下期( 92日 800人：1日あたり8.70人／2.76時間に1人)

・年間死者数：2018年3532人 17年3694人 16年3904人 15年4117人 14年4113人

・ 9月死者数： 279人 299人 309人 339人 345人

【都道府県別】

全国 2218人(－240)［上期1418＋下期800］〈10万人比1.75人〉

北海道 104人(± 0)［53＋51］〈1.97人〉

青森県 28人(－ 6)［21＋ 7］〈2.22人〉

秋田県 25人(－ 6)［16＋ 9］〈2.55人〉

岩手県 37人(－ 7)［22＋15］〈2.98人〉

宮城県 46人(＋ 6)［27＋19］〈1.99人〉

山形県 21人(－ 15)［15＋ 6］〈1.93人〉

福島県 45人(－ 5)［31＋14］〈2.41人〉

茨城県 76人(－ 9)［55＋21］〈2.64人〉

栃木県 61人(± 0)［46＋15］〈3.13人〉

群馬県 37人(－ 3)［21＋16］〈1.9人〉

埼玉県 90人(－ 40)［61＋29］〈1.23人〉

千葉県 117人(－ 14)［67＋50］〈1.87人〉

東京都 86人(－ 11)［54＋32］〈0.62人〉

神奈川県 96人(－ 15)［67＋29］〈1.05人〉

山梨県 18人(－ 11)［12＋ 6］〈2.2人〉

長野県 43人(－ 2)［26＋17］〈2.08人〉

新潟県 58人(－ 13)［36＋22］〈2.58人〉

富山県 22人(－ 15)［18＋ 4］〈2.1人〉

石川県 17人(－ 3)［13＋ 4］〈1.49人〉

福井県 23人(＋ 3)［17＋ 6］〈2.97人〉

静岡県 68人(－ 6)［49＋19］〈1.86人〉

愛知県 106人(－ 36)［60＋46］〈1.41人〉

三重県 56人(－ 5)［34＋22］〈3.13人〉

岐阜県 65人(＋ 4)［40＋25］〈3.25人〉

滋賀県 47人(＋ 19)［36＋11］〈3.33人〉●

奈良県 24人(－ 10)［17＋ 7］〈1.79人〉

和歌山県 21人(－ 3)［12＋ 9］〈2.25人〉

大阪府 88人(－ 6)［57＋31］〈1人〉

京都府 39人(＋ 14)［26＋13］〈1.51人〉

兵庫県 91人(－ 11)［47＋44］〈1.66人〉

岡山県 49人(－ 4)［36＋13］〈2.58人〉

広島県 49人(－ 24)［30＋19］〈1.74人〉

鳥取県 22人(＋ 10)［13＋ 9］〈3.93人〉●

島根県 17人(＋ 1)［12＋ 5］〈2.5人〉

山口県 32人(－ 1)［18＋14］〈2.34人〉

徳島県 31人(＋ 8)［22＋ 9］〈4.21人〉●

香川県 35人(＋ 6)［19＋16］〈3.64人〉

愛媛県 29人(－ 6)［18＋11］〈2.14人〉

高知県 23人(＋ 5)［12＋11］〈3.26人〉

福岡県 71人(－ 28)［47＋24］〈1.39人〉

佐賀県 21人(－ 1)［12＋ 9］〈2.56人〉

長崎県 20人(－ 9)［15＋ 5］〈1.49人〉

熊本県 43人(＋ 5)［30＋13］〈2.45人〉

大分県 35人(＋ 13)［23＋12］〈3.06人〉

宮崎県 25人(＋ 1)［18＋ 7］〈2.31人〉

鹿児島県 42人(－ 1)［28＋14］〈2.6人〉

沖縄県 19人(－ 9)［ 9＋10］〈1.31人〉※

●前年総数の交通事故死者数に到達した県

※下期の交通事故死者数が上期総数に到達した県

・1日あたり8.12人、2.95時間に1人の割合

上期(181日1418人：1日あたり7.83人／3.06時間に1人)

下期(92日800人：1日あたり8.7人／2.76時間に1人)

【ワースト3】年間［上期／下期］

＜総数＞

1位：117人 千葉県(－14) ［67人 千葉県(－24)・神奈川県(－4)／51人 北海道(＋9)］

2位：106人 愛知県(－36) ［61人 埼玉県(－28)／50人 千葉県(＋10)］

3位：104人 北海道(± 0) ［60人 愛知県(－35)／46人 愛知県(－1)］

＜増減数＞

1位：＋19 滋賀県(47人) ［＋20 滋賀県(36人)／＋10 千葉県(49人)］

2位：＋14 京都府(39人) ［＋10 京都府(26人)／＋ 8 北海道(51人)・兵庫県(43人)］

3位：＋13 大分県(35人) ［＋ 9 徳島県(22人)／＋ 8 岐阜県(25人)］

＜増減率＞

1位：鳥取県(83.3％) ［滋賀県(125％)／鳥取県(125％)］

2位：滋賀県(67.9％) ［徳島県(69.2％)／大分県(100％)］

3位：大分県(59.1％) ［京都府・鳥取県(62.5％)／高知県(83.3％)］

＜10万人比＞(総務省統計局人口推計2018/10/01現在)

1位：徳島県〈4.21人〉［徳島県〈2.99人〉／香川県〈1.66人〉］

2位：鳥取県〈3.93人〉［滋賀県〈2.55人〉／鳥取県〈1.61人〉］

3位：香川県〈3.64人〉［栃木県〈2.36人〉／高知県〈1.56人〉］