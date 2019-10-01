9月28日(土)夕方、習志野市で交通死亡事故が発生し、千葉県内での2019年交通事故死者は計117人、7月以降の下期3か月弱で計50人となりました。下期90日目での50人到達は上期(110日目)より20日早く、通年では30日現在で前年同期比14人減も、下期だけでは10人増となっています。また、うち65歳以上の高齢者が60人(－7)と半数超を占めています。

都道府県別での下期交通事故死者50人到達は、北海道(9/27)に次いで2道県目です。

【千葉県内での2019年交通事故死者数】(9月30日現在：速報値)

・ 1月：17人(－3) うち高齢者10人(－5)

・ 2月：11人(－1) 7人(＋2)

・ 3月：17人(－4) 11人(±0)

・ 4月： 9人(＋1) 4人(－1)

・ 5月： 6人(－9) 5人(－4)

・ 6月： 7人(－8) 4人(－3)

・ 7月：16人(＋6) 5人(＋2)

・ 8月：15人(＋5) 3人(－1)

・ 9月：19人(－1) 11人(＋3)

・2.33日に1人の割合(上期2.70日/下期1.84日)

・都道府県別：総数1位 増減数40位 増減率27位 人口10万人比33位

・年間死者数：2018年186人 17年154人 16年185人 15年180人 14年182人

うち高齢者： 97人 74人 99人 98人 95人