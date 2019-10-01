きょう1日は近畿各地で気温が上昇し、13:07に大阪府枚方で34.0℃を観測したほか、14:00時点で全国926地点中、30℃以上の真夏日到達が15.0％の139地点に達しています。大阪、京都、広島の各気象台観測点では、1961(昭和36)年以来となる10月の最高気温更新となっています。

■気象概況

【日最高気温】

・大阪府 枚方市 枚方 34.0℃(13:07)＜1977年以降10月1位＞ 32.3℃(2013/10/10)

・大阪府 豊中市 大阪空港(豊中) 33.9℃(14:01)＜1977年以降10月1位＞ 32.2℃(2013/10/06)

・京都府 京都市中京区 京都 33.6℃(14:26)＜1880年以降10月1位＞ 32.2℃(1961/10/03)

・滋賀県 東近江市 東近江 33.2℃(13:34)＜1978年以降10月1位＞ 31.6℃(2013/10/11)

・大阪府 大阪市中央区 大阪 33.1℃(13:52)＜1883年以降10月1位＞ 32.9℃(1961/10/03)

・大阪府 八尾市 八尾空港 33.0℃(13:50)＜2003年以降10月1位＞ 32.0℃(2016/10/08)

・京都府 京田辺市 京田辺 32.7℃(14:27)＜1978年以降10月1位＞ 32.0℃(2013/10/11)

・大阪府 堺市堺区 堺 32.7℃(12:16)＜1977年以降10月1位＞ 32.5℃(2013/10/07)

・岐阜県 美濃市 美濃 32.6℃(14:20)

・岐阜県 岐阜市 岐阜 32.4℃(14:16)＜1883年以降10月1位＞ 32.2℃(2013/10/02)

・岐阜県 多治見市 多治見 32.4℃(12:54)

・和歌山県 かつらぎ町 かつらぎ 32.4℃(12:35)＜1979年以降10月1位＞ 31.7℃(1999/10/02)

＜主要都市＞(14:00現在)

・石狩地方 札幌市中央区 札幌 24.6℃(13:57)

・宮城県 仙台市宮城野区 仙台 28.0℃(12:28)

・東京都 千代田区 東京 30.1℃(12:55)

・新潟県 新潟市中央区 新潟 26.1℃(12:50)

・愛知県 名古屋市千種区 名古屋 31.4℃(12:57)

・大阪府 大阪市中央区 大阪 33.1℃(13:52)＜1883年以降10月1位＞32.9℃(1961/10/03)

・広島県 広島市中区 広島 31.4℃(12:44)＜1879年以降10月1位＞31.2℃(1961/10/04)

・愛媛県 松山市 松山 28.4℃(13:48)

・福岡県 福岡市中央区 福岡 27.4℃(12:35)

・沖縄県 那覇市 那覇 30.8℃(12:55)

【アメダス観測点別状況】(14:00現在)

観測点 夏日 真夏日

・北海道 173 4 0

・東北 161 124 0

・関東 86 79 11

・甲信越北陸 100 94 11

・東海 65 65 26

・近畿 64 64 38

・中国 80 80 23

・四国 46 46 4

・九州 123 112 10

・沖縄 28 28 16

・全国計 926 696 139

(75.2％) (15.0％)