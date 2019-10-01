〔気温上昇〕大阪府枚方で34.0℃ 大阪・京都・広島で1961年以来の10月最高気温更新も(1日15時現在)

©株式会社レスキューナウ

きょう1日は近畿各地で気温が上昇し、13:07に大阪府枚方で34.0℃を観測したほか、14:00時点で全国926地点中、30℃以上の真夏日到達が15.0％の139地点に達しています。大阪、京都、広島の各気象台観測点では、1961(昭和36)年以来となる10月の最高気温更新となっています。

■気象概況
【日最高気温】
・大阪府　　枚方市　　　　　枚方　　　　　　　34.0℃(13:07)＜1977年以降10月1位＞ 32.3℃(2013/10/10)
・大阪府　　豊中市　　　　　大阪空港(豊中)　　33.9℃(14:01)＜1977年以降10月1位＞ 32.2℃(2013/10/06)
・京都府　　京都市中京区　　京都　　　　　　　33.6℃(14:26)＜1880年以降10月1位＞ 32.2℃(1961/10/03)
・滋賀県　　東近江市　　　　東近江　　　　　　33.2℃(13:34)＜1978年以降10月1位＞ 31.6℃(2013/10/11)
・大阪府　　大阪市中央区　　大阪　　　　　　　33.1℃(13:52)＜1883年以降10月1位＞ 32.9℃(1961/10/03)
・大阪府　　八尾市　　　　　八尾空港　　　　　33.0℃(13:50)＜2003年以降10月1位＞ 32.0℃(2016/10/08)
・京都府　　京田辺市　　　　京田辺　　　　　　32.7℃(14:27)＜1978年以降10月1位＞ 32.0℃(2013/10/11)
・大阪府　　堺市堺区　　　　堺　　　　　　　　32.7℃(12:16)＜1977年以降10月1位＞ 32.5℃(2013/10/07)
・岐阜県　　美濃市　　　　　美濃　　　　　　　32.6℃(14:20)
・岐阜県　　岐阜市　　　　　岐阜　　　　　　　32.4℃(14:16)＜1883年以降10月1位＞ 32.2℃(2013/10/02)
・岐阜県　　多治見市　　　　多治見　　　　　　32.4℃(12:54)
・和歌山県　かつらぎ町　　　かつらぎ　　　　　32.4℃(12:35)＜1979年以降10月1位＞ 31.7℃(1999/10/02)

＜主要都市＞(14:00現在)
・石狩地方　札幌市中央区　　札幌　　　　　　　24.6℃(13:57)
・宮城県　　仙台市宮城野区　仙台　　　　　　　28.0℃(12:28)
・東京都　　千代田区　　　　東京　　　　　　　30.1℃(12:55)
・新潟県　　新潟市中央区　　新潟　　　　　　　26.1℃(12:50)
・愛知県　　名古屋市千種区　名古屋　　　　　　31.4℃(12:57)
・大阪府　　大阪市中央区　　大阪　　　　　　　33.1℃(13:52)＜1883年以降10月1位＞32.9℃(1961/10/03)
・広島県　　広島市中区　　　広島　　　　　　　31.4℃(12:44)＜1879年以降10月1位＞31.2℃(1961/10/04)
・愛媛県　　松山市　　　　　松山　　　　　　　28.4℃(13:48)
・福岡県　　福岡市中央区　　福岡　　　　　　　27.4℃(12:35)
・沖縄県　　那覇市　　　　　那覇　　　　　　　30.8℃(12:55)

【アメダス観測点別状況】(14:00現在)
　　　　　　観測点　　夏日　　真夏日
・北海道　　　173　　　　4　　　　0
・東北　　　　161　　　124　　　　0
・関東　　　　 86　　　 79　　　 11
・甲信越北陸　100　　　 94　　　 11
・東海　　　　 65　　　 65　　　 26
・近畿　　　　 64　　　 64　　　 38
・中国　　　　 80　　　 80　　　 23
・四国　　　　 46　　　 46　　　　4
・九州　　　　123　　　112　　　 10
・沖縄　　　　 28　　　 28　　　 16
・全国計　　　926　　　696　　　139
　　　　　　　　　 (75.2％) (15.0％)

ラベル

黒枠のラベルは、コンテンツホルダー自身が付与したものです。グレー枠のラベルは本文解析で自動付与されたものです。

レスキューWeb MAP

災害時のインフラや気象警報・交通情報をリアルタイムに。 「アラートメール」や大災害発生後60分の「被害状況サマリー」など、ご担当者様をサポート。

機能・価格