9月30日から10月1日にかけ、岡山市中区と東区で交通死亡事故が相次いで発生し、岡山県内での2019年交通事故死者は計51人となりました。273日目での50人到達は2018年より8日、17年より80日、16年より53日、それぞれ遅く、1日現在、前年同期比では2人減、うち65歳以上の高齢者は22人(－5)となっています。

なお、都道府県別での交通事故死者計50人到達は、16都道府県目です。

【岡山県内での2019年交通事故死者数】(10月1日現在：速報値)

・ 1月：11人(＋6) うち高齢者8人(＋6)

・ 2月： 4人(±0) 1人(－1)

・ 3月： 4人(－5) 0人(－5)

・ 4月： 8人(＋6) 2人(＋2)

・ 5月： 2人(－3) 1人(－2)

・ 6月： 7人(±0) 4人(＋1)

・ 7月： 4人(±0) 3人(＋1)

・ 8月： 5人(－1) 2人(－3)

・ 9月： 4人(－7) 0人(－5)

・10月： 2人(＋2) 1人(＋1)

・5.37日に1人の割合(上期5.02日/下期6.2日)

・都道府県別：総数16位 増減数19位 増減率18位 人口10万人比12位

・年間死者数：2018年68人 17年97人 16年79人 15年87人 14年90人

うち高齢者： 38人 54人 50人 53人 58人