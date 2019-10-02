10月1日(火)、千歳市と芽室町で交通死亡事故が相次いで発生し、北海道内での2019年交通事故死者は計106人、7月以降の下期3か月強で計53人と、上期総数と並びました。前年同期比では2人増ですが、下期だけで11人増と激増しています。また、うち65歳以上の高齢者が57人と半数超を占めています。

なお、都道府県別での下期交通事故死者上期総数到達は、沖縄県(9/26)に次いで2道県目です。

【北海道内での2019年交通事故死者数】(10月1日現在：速報値)

・ 1月： 5人(－12) うち高齢者4人(－1)

・ 2月： 4人(－6) 3人(－4)

・ 3月：11人(＋5) 7人(＋4)

・ 4月：10人(＋7) 7人(＋4)

・ 5月：12人(－8) 5人(－7)

・ 6月：11人(＋5) 6人(＋1)

・ 7月：16人(＋3) 9人(＋2)

・ 8月：16人(－1) 7人(－1) 08/09～/20 多発警報

・ 9月：19人(＋7) 8人(＋3) 09/11 「交通事故防止に向けた緊急メッセージ」発表

・10月： 2人(＋2) 1人

・2.58日に1人の割合(上期3.41日/下期1.75日)

・都道府県別：総数2位 増減数12位 増減率14位 人口10万人比30位

・年間死者数：2018年141人 17年148人 16年158人 15年177人 14年169人

うち高齢者： 79人 76人 83人 96人 75人