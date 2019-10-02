〔気温上昇〕福岡県前原で34.0℃ 全国115地点で10月の観測史上最高更新(2日16時現在)

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きょう2日は九州で気温が上昇し、14:13に福岡県前原で34.0℃を観測したほか、15:00時点で全国926地点中、30℃以上の真夏日到達が12.3％の114地点に達しています。また、東北から北海道でも平年より気温が上がり、10月の最高気温更新も115地点に達しています。

■気象概況
【日最高気温】
・福岡県　　糸島市　　　　　前原　　　　　　　34.0℃(14:13)＜1977年以降10月1位＞ 32.0℃(2016/10/03)
・大分県　　日田市　　　　　日田　　　　　　　33.7℃(12:28)＜1942年以降10月1位＞ 33.2℃(2005/10/01)
・福岡県　　添田町　　　　　添田　　　　　　　33.2℃(12:57)＜1977年以降10月1位＞ 31.6℃(2005/10/01)
・福岡県　　久留米市　　　　久留米　　　　　　33.1℃(13:11)
・福岡県　　太宰府市　　　　太宰府　　　　　　33.0℃(12:28)＜1977年以降10月1位＞ 32.5℃(2016/10/02)
・福岡県　　朝倉市　　　　　朝倉　　　　　　　32.7℃(12:23)
・熊本県　　熊本市西区　　　熊本　　　　　　　32.5℃(11:37)
・福岡県　　福岡市博多区　　福岡空港(博多)　　32.4℃(13:08)＜2003年以降10月1位＞ 32.4℃(2005/10/01)
・福岡県　　八女市　　　　　黒木　　　　　　　32.4℃(12:41)
・愛媛県　　松山市　　　　　松山空港(南吉田)　32.3℃(12:03)＜2003年以降10月1位＞ 32.2℃(2016/10/05)
・熊本県　　八代市　　　　　八代　　　　　　　32.3℃(11:03)

＜主要都市＞(15:00現在)
・石狩地方　札幌市中央区　　札幌　　　　　　　25.7℃(14:40)
・宮城県　　仙台市宮城野区　仙台　　　　　　　28.9℃(12:28)
・東京都　　千代田区　　　　東京　　　　　　　29.6℃(13:23)
・新潟県　　新潟市中央区　　新潟　　　　　　　27.8℃(10:44)
・愛知県　　名古屋市千種区　名古屋　　　　　　28.2℃(09:52)
・大阪府　　大阪市中央区　　大阪　　　　　　　29.6℃(15:00)
・広島県　　広島市中区　　　広島　　　　　　　29.8℃(14:33)
・愛媛県　　松山市　　　　　松山　　　　　　　31.5℃(11:27)
・福岡県　　福岡市中央区　　福岡　　　　　　　31.8℃(13:47)
・沖縄県　　那覇市　　　　　那覇　　　　　　　31.1℃(11:54)

【アメダス観測点別状況】(15:00現在)
　　　　　　観測点　　夏日　　真夏日　10月最高
・北海道　　　173　　　 48　　　　0　　　 52(30.1％)
・東北　　　　161　　　138　　　　3　　　 54(33.5％)
・関東　　　　 86　　　 78　　　 17　　　　1(1.2％)
・甲信越北陸　100　　　 94　　　 16　　　　0
・東海　　　　 65　　　 61　　　　2　　　　1(1.5％)
・近畿　　　　 64　　　 57　　　　0　　　　0
・中国　　　　 80　　　 70　　　　5　　　　0
・四国　　　　 46　　　 41　　　　2　　　　1(2.2％)
・九州　　　　123　　　121　　　 46　　　　6(4.9％)
・沖縄　　　　 28　　　 28　　　 23　　　　0
・全国計　　　926　　　736　　　114　　　115
　　　　　　　　　 (79.5％) (12.3％) (12.4％)

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