きょう2日は九州で気温が上昇し、14:13に福岡県前原で34.0℃を観測したほか、15:00時点で全国926地点中、30℃以上の真夏日到達が12.3％の114地点に達しています。また、東北から北海道でも平年より気温が上がり、10月の最高気温更新も115地点に達しています。

■気象概況

【日最高気温】

・福岡県 糸島市 前原 34.0℃(14:13)＜1977年以降10月1位＞ 32.0℃(2016/10/03)

・大分県 日田市 日田 33.7℃(12:28)＜1942年以降10月1位＞ 33.2℃(2005/10/01)

・福岡県 添田町 添田 33.2℃(12:57)＜1977年以降10月1位＞ 31.6℃(2005/10/01)

・福岡県 久留米市 久留米 33.1℃(13:11)

・福岡県 太宰府市 太宰府 33.0℃(12:28)＜1977年以降10月1位＞ 32.5℃(2016/10/02)

・福岡県 朝倉市 朝倉 32.7℃(12:23)

・熊本県 熊本市西区 熊本 32.5℃(11:37)

・福岡県 福岡市博多区 福岡空港(博多) 32.4℃(13:08)＜2003年以降10月1位＞ 32.4℃(2005/10/01)

・福岡県 八女市 黒木 32.4℃(12:41)

・愛媛県 松山市 松山空港(南吉田) 32.3℃(12:03)＜2003年以降10月1位＞ 32.2℃(2016/10/05)

・熊本県 八代市 八代 32.3℃(11:03)

＜主要都市＞(15:00現在)

・石狩地方 札幌市中央区 札幌 25.7℃(14:40)

・宮城県 仙台市宮城野区 仙台 28.9℃(12:28)

・東京都 千代田区 東京 29.6℃(13:23)

・新潟県 新潟市中央区 新潟 27.8℃(10:44)

・愛知県 名古屋市千種区 名古屋 28.2℃(09:52)

・大阪府 大阪市中央区 大阪 29.6℃(15:00)

・広島県 広島市中区 広島 29.8℃(14:33)

・愛媛県 松山市 松山 31.5℃(11:27)

・福岡県 福岡市中央区 福岡 31.8℃(13:47)

・沖縄県 那覇市 那覇 31.1℃(11:54)

【アメダス観測点別状況】(15:00現在)

観測点 夏日 真夏日 10月最高

・北海道 173 48 0 52(30.1％)

・東北 161 138 3 54(33.5％)

・関東 86 78 17 1(1.2％)

・甲信越北陸 100 94 16 0

・東海 65 61 2 1(1.5％)

・近畿 64 57 0 0

・中国 80 70 5 0

・四国 46 41 2 1(2.2％)

・九州 123 121 46 6(4.9％)

・沖縄 28 28 23 0

・全国計 926 736 114 115

(79.5％) (12.3％) (12.4％)