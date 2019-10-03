警察庁交通企画課まとめによる交通事故死者日報によると、10月2日(水)付では8道府県で9人が新たに確認されています。なお、2件が過去発生分の登録となっています。

各都道府県警察発表・報道等からの詳細は下記のとおりです。北海道と埼玉県では10月の2日間でそれぞれ3件3人が死亡しています。

【北海道】1人

・苫小牧市(12:15頃)

国道36号線信号交差点で軽乗用車とダンプカーの右直衝突事故、軽乗用車助手席の60台女性が死亡、運転していた30代娘も負傷〔北海道警/HTB〕

【栃木県】1人

・宇都宮市(9月28日19:35頃)

東北自動車道で乗用車2台の衝突事故、衝突された車が炎上し50代男性が死亡、衝突した車の2人も負傷〔栃木県警/下野新聞〕

【埼玉県】2人

・志木市(16:58頃)

軽乗用車と自転車の接触事故、70代女性が死亡〔埼玉県警〕

・深谷市(18:42頃)

乗用車と歩行者の接触事故、60代男性が死亡〔埼玉県警〕

【富山県】1人

・高岡市(20:00頃)

県道で乗用車と道路横断者との接触事故、70代女性が死亡〔富山県警〕

【愛知県】1人

・一宮市(1日22:30頃)

交差点で乗用車と大型バイクの右直衝突事故、大型バイクの30代男性が搬送先の病院で死亡〔CTV〕

【京都府】1人

・京都市下京区(04:40頃)

交差点でバイクと自転車の接触事故、自転車の50代女性が搬送先の病院で死亡〔京都新聞〕

【長崎県】1人

・佐世保市(10:10過ぎ)

国道498号線で軽トラックと道路横断者との接触事故、70代女性が搬送先の病院で死亡〔NHK〕

【沖縄県】1人

・沖縄市(08:50頃)

国道329号線で車線変更した乗用車と原付が接触、原付が道路脇の電柱に衝突事故、40代女性が搬送先の病院で死亡〔QAB〕