警察庁交通企画課まとめによる交通事故死者日報によると、10月3日(木)付では10都道府県で10人が新たに確認されています。なお、3件が過去発生分の登録となっています。

各都道府県警察発表・報道等からの詳細は下記のとおりです。

【北海道】1人

・幕別町(13:15頃)

町道でUターンしようとした軽ワゴン車がバックで暴走し民家に突入事故、庭にいた住民の80代女性が死亡〔北海道警/北海道新聞〕

【秋田県】1人

・能代市(2日11:40頃)

国道7号線信号交差点で信号待ちの車列にトラック追突事故、トラックの40代男性が搬送先の病院で死亡、他に3人負傷〔NHK〕

【山形県】1人

・南陽市(17:00前)

国道399号線信号交差点でトラックと横断歩道の歩行者との接触事故、80代男性が搬送先の病院で死亡〔NHK〕

【千葉県】1人

・成田市(9月29日01:45頃)

立体駐車場内で乗用車と歩行者の接触事故、30代男性が搬送先の病院で死亡〔千葉県警/千葉日報〕

【東京都】1人

・詳細不明

【神奈川県】1人

・詳細不明

【大阪府】1人

・大阪狭山市(夜)

バイク事故、1人死亡〔大阪府警〕

【京都府】1人

・詳細不明

【岡山県】1人

・赤磐市(9月15日)

軽乗用車が池に転落事故、50代男性が死亡〔岡山県警〕

【熊本県】1人

・阿蘇市(11:00頃)

国道57号線でトラックと道路横断の自転車との接触事故、80代男性が搬送先の病院で死亡〔RKK〕