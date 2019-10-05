作品を選考する審査員ら＝長崎市、県JA会館

JA共済小・中学生書道コンクールの県審査会（JA・全共連県本部主催）が4日、長崎市出島町の県JA会館であり、入賞作品108点が決まった。最高賞の県知事賞には長崎市立伊王島中3年、森山美怜さんの作品が選ばれた。

県内の小中学校から半紙と条幅の両部門に計8万4444点の応募があった。長崎書道会副会長の江副景舟さんら審査員15人が、事前審査を経た666点から金、銀、銅賞各18点、佳作54点の入賞作品を選定。金賞から県知事賞などの特別賞を決めた。金賞18点は全国コンクール（11月19日・東京）に出品する。江副さんは「練習を重ねたレベルの高い作品が見られた」と話した。

その他の特別賞受賞者は次の通り。（敬称略）

▽県教育委員会賞＝佐野きらら（佐世保市立祇園小4年）▽県農林部長賞＝川久保春覇（同市立花高小6年）▽県市長会会長賞＝伊藤嘉恵（大村市立三城小5年）▽県町村会会長賞＝渡會紗也果（佐世保市立山手小3年）▽審査委員長賞＝尾崎梨央（同市立大野小3年）▽日本放送協会長崎放送局賞＝永江美由希（同市立広田中3年）▽長崎放送賞＝小松玲雄（松浦市立御厨中1年）▽テレビ長崎賞＝今村倫成（五島市立富江小1年）▽長崎文化放送賞＝近藤美麗（雲仙市立千々石第一小4年）▽長崎国際テレビ賞＝渡會修平（佐世保市立山手小5年）▽長崎新聞社賞＝池田凛愛（諫早市立上山小2年）▽日本農業新聞賞＝波江野恭佑（佐世保市立祇園中2年）▽家の光協会賞＝塚本初音（同市立祇園中1年）▽中央会会長賞＝小松愛菜（松浦市立御厨小1年）▽全農県本部運営委員会会長賞＝川久保春護（佐世保市立早岐中2年）▽県JAバンク運営協議会議長賞＝中道りな（同市立祇園小6年）▽全共連県本部運営委員会会長賞＝世良美波（雲仙市立千々石第一小2年）