◆無料住宅相談会 10月12日午後1時半～4時半、長崎市築町のメルカつきまち4階、市消費者センター。県リフォーム推進協議会員が住宅の建築やリフォームなどの相談に無料で応じる。県建築士会（095.828.0753）

◆行政相談 10月16日午後1時～3時、長崎市魚の町の市男女共同参画推進センター・アマランス会議室。行政相談委員が行政に関する苦情や相談に応じる。秘密厳守。無料。総務省行政相談センターきくみみ長崎（095.849.1100）

◆無料法律相談会 10月19日午前10時～午後5時、長崎市万才町の森本綜合法律事務所長崎事務所。離婚、相続、交通事故、借金などの法律に関する相談に弁護士が無料で応じる。電話で事前予約が必要。同事務所（095.801.1040）

◆日本特別ニーズ教育学会第25回研究大会 10月19日午前10時～午後4時45分、20日午前9時～午後3時、長崎市文教町の長崎大文教キャンパス。シンポジウムや各種研究発表を通じて、貧困や性的少数者（LGBT）など、障害の有無によらない多様で特別な教育的ニーズの視点から、子どもの発達支援の在り方などを考える学術集会。一般の参加も可。参加費は両日参加の場合は7千円、1日のみの参加は4500円。駐車場が少ないため、なるべく公共交通機関での来場を呼び掛けている。実行委事務局・石川さん（taikai@sne‐japan.net）

◆唐津街道No.11「福岡城下入り」 10月20日午前7時、貸し切りバスで長崎市平山町の平山バス停を出発。指定バス停（中央橋、松山、昭和町）で乗車可能。長崎朝霧山の会主催。福岡市へ移動し、櫛田神社－赤煉瓦文化会館－大濠公園などを歩く。歩きやすい服装と靴で参加し、弁当、水筒、雨具、帽子、タオル持参。参加費4700円（バス、保険代込み）。雨天実施。山の店ランタン（095.827.7856）