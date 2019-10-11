10月10日(木)夕方、大口町で交通死亡事故が発生し、愛知県内での2019年交通事故死者は計110人、7月以降の下期3か月強で計50人となりました。下期102日目での50人到達は上期(144日目)より42日早く、通年では前年同期比36人減と、都道府県別で埼玉県(－40)に次ぐ減少数ベスト2位となっているものの、下期だけでは1人減にとどまっています。なお、うち65歳以上の高齢者が54人(－27)と約半数を占めています。

都道府県別での下期交通事故死者50人到達は、北海道(9/27)、千葉県(9/28)に次いで3道県目です。

【愛知県内での2019年交通事故死者数】(10月10日現在：速報値)

・ 1月： 7人(－10) うち高齢者2人(－10)

・ 2月：12人(－1) 8人(－3)

・ 3月：11人(－2) 7人(±0)

・ 4月：13人(－7) 10人(＋4)

・ 5月： 8人(－7) 6人(－4)

・ 6月： 9人(－8) 2人(－10)

・ 7月：16人(＋2) 4人(±0)

・ 8月：15人(－1) 8人(＋1)

・ 9月：15人(－2) 5人(－5)

・10月： 4人(±0) 2人(±0)

・2.57日に1人の割合(上期3.01日/下期2.04日)

・都道府県別：総数2位 増減数46位 増減率39位 人口10万人比42位

・年間死者数：2018年189人 17年200人 16年212人 15年213人 14年204人

うち高齢者： 103人 110人 117人 122人 123人