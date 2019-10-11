〔交通事故死者〕愛知県で2019年下期50人に、上期より42日早く(10/10)

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10月10日(木)夕方、大口町で交通死亡事故が発生し、愛知県内での2019年交通事故死者は計110人、7月以降の下期3か月強で計50人となりました。下期102日目での50人到達は上期(144日目)より42日早く、通年では前年同期比36人減と、都道府県別で埼玉県(－40)に次ぐ減少数ベスト2位となっているものの、下期だけでは1人減にとどまっています。なお、うち65歳以上の高齢者が54人(－27)と約半数を占めています。
都道府県別での下期交通事故死者50人到達は、北海道(9/27)、千葉県(9/28)に次いで3道県目です。

【愛知県内での2019年交通事故死者数】(10月10日現在：速報値)
・ 1月： 7人(－10)　うち高齢者2人(－10)
・ 2月：12人(－1)　　　　　　 8人(－3)
・ 3月：11人(－2)　　　　　　 7人(±0)
・ 4月：13人(－7)　　　　　　10人(＋4)
・ 5月： 8人(－7)　　　　　　 6人(－4)
・ 6月： 9人(－8)　　　　　　 2人(－10)
・ 7月：16人(＋2)　　　　　　 4人(±0)
・ 8月：15人(－1)　　　　　　 8人(＋1)
・ 9月：15人(－2)　　　　　　 5人(－5)
・10月： 4人(±0)　　　　　　 2人(±0)

・2.57日に1人の割合(上期3.01日/下期2.04日)
・都道府県別：総数2位 増減数46位 増減率39位 人口10万人比42位
・年間死者数：2018年189人 17年200人 16年212人 15年213人 14年204人
　うち高齢者：　　　103人 　　110人 　　117人 　　122人 　　123人

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