〔気温上昇〕宮崎空港で33.1℃ 全国14地点で真夏日到達(12日14時現在)

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きょう12日は台風19号の強風域にかかっている九州南部で気温が上昇し、13:50に宮崎空港(赤江)で10月としては同地での過去最高を更新する33.1℃を観測したほか、13:50現在、全国926地点中、30℃以上の真夏日到達が14地点に達しています。

■気象概況
【日最高気温】
・宮崎県　　宮崎市　　　　　宮崎空港(赤江)　　33.1℃(13:50)＜2003年以降10月1位＞ 32.0℃(2016/10/08)
・宮崎県　　日南市　　　　　油津　　　　　　　32.5℃(13:47)＜1949年以降10月1位＞ 32.4℃(2016/10/01)
・宮崎県　　宮崎市　　　　　宮崎　　　　　　　32.4℃(12:26)
・宮崎県　　串間市　　　　　串間　　　　　　　31.9℃(13:31)＜1977年以降10月1位＞ 31.8℃(2016/10/01)
・宮崎県　　西都市　　　　　西都　　　　　　　31.5℃(13:43)
・鹿児島県　屋久島町　　　　尾之間　　　　　　31.3℃(12:28)
・鹿児島県　肝付町　　　　　内之浦　　　　　　31.0℃(13:16)
・鹿児島県　鹿屋市　　　　　鹿屋　　　　　　　30.7℃(12:24)
・鹿児島県　志布志市　　　　志布志　　　　　　30.5℃(12:23)

＜主要都市＞(13:00現在)
・石狩地方　札幌市中央区　　札幌　　　　　　　17.2℃(00:16)
・宮城県　　仙台市宮城野区　仙台　　　　　　　19.4℃(08:26)
・東京都　　千代田区　　　　東京　　　　　　　25.1℃(12:37)
・新潟県　　新潟市中央区　　新潟　　　　　　　21.9℃(05:29)
・愛知県　　名古屋市千種区　名古屋　　　　　　23.5℃(00:05)
・大阪府　　大阪市中央区　　大阪　　　　　　　22.6℃(00:13)
・広島県　　広島市中区　　　広島　　　　　　　24.8℃(09:57)
・愛媛県　　松山市　　　　　松山　　　　　　　25.6℃(11:01)
・福岡県　　福岡市中央区　　福岡　　　　　　　23.8℃(11:44)
・沖縄県　　那覇市　　　　　那覇　　　　　　　28.1℃(12:22)

【アメダス観測点別状況】(13:00現在)
　　　　　　観測点　　夏日　　真夏日
・北海道　　　173　　　　0　　　　0
・東北　　　　161　　　　0　　　　0
・関東　　　　 86　　　 35　　　　0
・甲信越北陸　100　　　　0　　　　0
・東海　　　　 65　　　 11　　　　0
・近畿　　　　 64　　　　7　　　　0
・中国　　　　 80　　　 17　　　　0
・四国　　　　 46　　　 28　　　　0
・九州　　　　123　　　 60　　　 10
・沖縄　　　　 28　　　 28　　　　1
・全国計　　　926　　　186　　　 11
　　　　　　　　　 (20.1％)　(1.2％)

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