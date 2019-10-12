きょう12日は台風19号の強風域にかかっている九州南部で気温が上昇し、13:50に宮崎空港(赤江)で10月としては同地での過去最高を更新する33.1℃を観測したほか、13:50現在、全国926地点中、30℃以上の真夏日到達が14地点に達しています。

■気象概況

【日最高気温】

・宮崎県 宮崎市 宮崎空港(赤江) 33.1℃(13:50)＜2003年以降10月1位＞ 32.0℃(2016/10/08)

・宮崎県 日南市 油津 32.5℃(13:47)＜1949年以降10月1位＞ 32.4℃(2016/10/01)

・宮崎県 宮崎市 宮崎 32.4℃(12:26)

・宮崎県 串間市 串間 31.9℃(13:31)＜1977年以降10月1位＞ 31.8℃(2016/10/01)

・宮崎県 西都市 西都 31.5℃(13:43)

・鹿児島県 屋久島町 尾之間 31.3℃(12:28)

・鹿児島県 肝付町 内之浦 31.0℃(13:16)

・鹿児島県 鹿屋市 鹿屋 30.7℃(12:24)

・鹿児島県 志布志市 志布志 30.5℃(12:23)

＜主要都市＞(13:00現在)

・石狩地方 札幌市中央区 札幌 17.2℃(00:16)

・宮城県 仙台市宮城野区 仙台 19.4℃(08:26)

・東京都 千代田区 東京 25.1℃(12:37)

・新潟県 新潟市中央区 新潟 21.9℃(05:29)

・愛知県 名古屋市千種区 名古屋 23.5℃(00:05)

・大阪府 大阪市中央区 大阪 22.6℃(00:13)

・広島県 広島市中区 広島 24.8℃(09:57)

・愛媛県 松山市 松山 25.6℃(11:01)

・福岡県 福岡市中央区 福岡 23.8℃(11:44)

・沖縄県 那覇市 那覇 28.1℃(12:22)

【アメダス観測点別状況】(13:00現在)

観測点 夏日 真夏日

・北海道 173 0 0

・東北 161 0 0

・関東 86 35 0

・甲信越北陸 100 0 0

・東海 65 11 0

・近畿 64 7 0

・中国 80 17 0

・四国 46 28 0

・九州 123 60 10

・沖縄 28 28 1

・全国計 926 186 11

(20.1％) (1.2％)