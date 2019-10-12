気象庁は12日15:30、静岡県・神奈川県・東京地方・埼玉県・群馬県・山梨県・長野県に大雨特別警報を発表しました。
大雨による重大な災害の危険性が著しく高まっており、数十年に一度しかないような非常に危険な状況にあります。周囲の状況や市町村から発表される避難指示・避難勧告などの情報に留意し、ただちに命を守るための行動をとってください。
【大雨特別警報】(12日15:30現在)
＜静岡県＞
・熱海市、伊東市、伊豆市、伊豆の国市、函南町、東伊豆町
＜神奈川県＞
・相模原市、厚木市、愛川町、小田原市、箱根町、湯河原町
＜東京地方＞
・青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、日の出町、檜原村、奥多摩町、八王子市、町田市
＜埼玉県＞
・飯能市、入間市、日高市、毛呂山町、越生町、本庄市、嵐山町、小川町、鳩山町、ときがわ町、東秩父村、神川町、寄居町、秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町
＜群馬県＞
・高崎市、藤岡市、富岡市、安中市、上野村、神流町、下仁田町、南牧村、甘楽町、嬬恋村
＜山梨県＞
・韮崎市、南アルプス市、北杜市、山梨市、笛吹市、甲州市、市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町、都留市、大月市、上野原市、道志村、小菅村、丹波山村、富士吉田市、鳴沢村、富士河口湖町
＜長野県＞
・長野市、上田市、東御市、小諸市、佐久市、佐久穂町、軽井沢町、御代田町、茅野市、富士見町、伊那市