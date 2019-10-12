気象庁によると、12日18:22頃、千葉県南東沖を震源とするM5.7の地震があり、千葉県鴨川市で震度4の揺れを観測しました。

この地震による津波の心配はありません。

■発生事象

・発生日時 ：10月12日18:22頃

・震源地 ：千葉県南東沖(北緯34.7度、東経140.7度)

・震源の深さ：約80km

・地震の規模：M5.7(推定)

■震度3以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)

【震度4】

・千葉県 ：鴨川市横渚＊

【震度3】

・千葉県 ：千葉美浜区ひび野、船橋市湊町＊、館山市長須賀、館山市北条＊、木更津市富士見＊、勝浦市墨名、勝浦市新官＊、市原市姉崎＊、鴨川市内浦、君津市久留里市場＊、南房総市谷向＊、山武市蓮沼ニ＊、いすみ市大原＊、いすみ市岬町長者＊、いすみ市国府台＊、大網白里市大網＊、睦沢町下之郷＊、長南町総合グラウンド、長南町長南＊、大多喜町大多喜＊、御宿町須賀＊、鋸南町下佐久間＊

・東京都 ：東京千代田区大手町、三宅村神着、三宅村坪田

・神奈川県：横浜中区山手町、横浜港北区日吉本町＊、横浜旭区川井宿町＊、厚木市中町＊

・静岡県 ：東伊豆町奈良本＊、河津町田中＊