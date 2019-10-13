〔台風一過〕静岡県三島で30.7℃ 気温上昇に要注意(13日10時現在)

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きょう13日は台風19号が通過した東日本で気温が上昇し、09:38に静岡県三島で30.7℃を観測しています。救助活動や復旧作業にあたっては、水分や適切な塩分補給など、できる限りの健康管理対策を意識して行動してください。

■気象概況
【日最高気温】
・静岡県　　三島市　　　　　三島　　　　　　　30.7℃(09:38)
・静岡県　　富士市　　　　　富士　　　　　　　30.2℃(09:50)
・神奈川県　小田原市　　　　小田原　　　　　　29.9℃(09:45)
・神奈川県　藤沢市　　　　　辻堂　　　　　　　29.8℃(09:49)
・千葉県　　館山市　　　　　館山　　　　　　　29.5℃(09:21)
・静岡県　　静岡市清水区　　清水　　　　　　　29.4℃(09:50)
・沖縄県　　南大東村　　　　旧東　　　　　　　29.3℃(09:43)
・千葉県　　勝浦市　　　　　勝浦　　　　　　　29.2℃(09:50)
・沖縄県　　南大東村　　　　南大東　　　　　　29.2℃(09:43)
・千葉県　　鴨川市　　　　　鴨川　　　　　　　29.2℃(08:59)

＜主要都市＞(09:00現在)
・石狩地方　札幌市中央区　　札幌　　　　　　　12.0℃(09:00)
・宮城県　　仙台市宮城野区　仙台　　　　　　　21.6℃(08:59)
・東京都　　千代田区　　　　東京　　　　　　　27.1℃(08:58)
・新潟県　　新潟市中央区　　新潟　　　　　　　20.5℃(03:05)
・愛知県　　名古屋市千種区　名古屋　　　　　　23.7℃(09:00)
・大阪府　　大阪市中央区　　大阪　　　　　　　20.5℃(01:24)
・広島県　　広島市中区　　　広島　　　　　　　20.0℃(00:05)
・愛媛県　　松山市　　　　　松山　　　　　　　21.2℃(08:58)
・福岡県　　福岡市中央区　　福岡　　　　　　　20.5℃(08:27)
・沖縄県　　那覇市　　　　　那覇　　　　　　　26.9℃(08:57)

【アメダス観測点別状況】(09:00現在)
　　　　　　観測点　　夏日　　真夏日
・北海道　　　173　　　　0　　　　0
・東北　　　　161　　　　0　　　　0
・関東　　　　 86　　　 65　　　　0
・甲信越北陸　100　　　　3　　　　0
・東海　　　　 65　　　 17　　　　0
・近畿　　　　 64　　　　0　　　　0
・中国　　　　 80　　　　0　　　　0
・四国　　　　 46　　　　0　　　　0
・九州　　　　123　　　　8　　　　0
・沖縄　　　　 28　　　 25　　　　0
・全国計　　　926　　　118　　　　0
　　　　　　　　　 (12.7％)

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