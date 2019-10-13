〔台風一過〕静岡県三島で30.7℃ 気温上昇に要注意(13日10時現在)

きょう13日は台風19号が通過した東日本で気温が上昇し、09:38に静岡県三島で30.7℃を観測しています。救助活動や復旧作業にあたっては、水分や適切な塩分補給など、できる限りの健康管理対策を意識して行動してください。 ■気象概況

【日最高気温】

・静岡県 三島市 三島 30.7℃(09:38)

・静岡県 富士市 富士 30.2℃(09:50)

・神奈川県 小田原市 小田原 29.9℃(09:45)

・神奈川県 藤沢市 辻堂 29.8℃(09:49)

・千葉県 館山市 館山 29.5℃(09:21)

・静岡県 静岡市清水区 清水 29.4℃(09:50)

・沖縄県 南大東村 旧東 29.3℃(09:43)

・千葉県 勝浦市 勝浦 29.2℃(09:50)

・沖縄県 南大東村 南大東 29.2℃(09:43)

・千葉県 鴨川市 鴨川 29.2℃(08:59) ＜主要都市＞(09:00現在)

・石狩地方 札幌市中央区 札幌 12.0℃(09:00)

・宮城県 仙台市宮城野区 仙台 21.6℃(08:59)

・東京都 千代田区 東京 27.1℃(08:58)

・新潟県 新潟市中央区 新潟 20.5℃(03:05)

・愛知県 名古屋市千種区 名古屋 23.7℃(09:00)

・大阪府 大阪市中央区 大阪 20.5℃(01:24)

・広島県 広島市中区 広島 20.0℃(00:05)

・愛媛県 松山市 松山 21.2℃(08:58)

・福岡県 福岡市中央区 福岡 20.5℃(08:27)

・沖縄県 那覇市 那覇 26.9℃(08:57) 【アメダス観測点別状況】(09:00現在)

観測点 夏日 真夏日

・北海道 173 0 0

・東北 161 0 0

・関東 86 65 0

・甲信越北陸 100 3 0

・東海 65 17 0

・近畿 64 0 0

・中国 80 0 0

・四国 46 0 0

・九州 123 8 0

・沖縄 28 25 0

・全国計 926 118 0

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