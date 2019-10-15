警察庁交通企画課まとめによる交通事故死者日報によると、10月11日(金)付では11府県で11人が新たに確認されています。

各都道府県警察発表・報道等からの詳細は下記のとおりです。歩行者死亡事故が相次ぎました。

【茨城県】1人

・筑西市(22:20頃)

国道294号線でバイクに大型トラック追突事故、バイクの30代男性が死亡〔茨城新聞〕

【群馬県】1人

・詳細不明

【埼玉県】1人

・坂戸市(01:55頃)

県道で対向車線にはみ出した軽乗用車と大型ダンプカーの正面衝突事故、軽乗用車の40代男性が搬送先の病院で死亡〔埼玉県警/埼玉新聞〕

【富山県】1人

・富山市(22:00頃)

国道359号線で乗用車と道路横断者の衝突事故、40代男性が死亡〔富山県警〕

【和歌山県】1人

・和歌山市(04:30頃)

国道42号線で軽乗用車と歩行者の接触事故、80代男性が死亡〔和歌山県警/ABC〕

【大阪府】1人

・詳細不明

【兵庫県】1人

・詳細不明

【広島県】1人

・呉市(20:05頃)

国道375号線でバイクと道路横断者の接触事故、80代女性が死亡、バイクの30代男性も負傷〔広島県警/TSS〕

【香川県】1人

・高松市(22:00頃)

国道11号線で乗用車が道路脇の高速道路橋脚に衝突事故、50代男性が搬送先の病院で死亡。事故直前に蛇行する車の目撃情報も〔NHK〕

【長崎県】1人

・松浦市(00:00過ぎ)

国道204号線で乗用車と歩行者の接触事故、30代男性が搬送先の病院で死亡〔NHK〕

【熊本県】1人

・詳細不明