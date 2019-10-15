警察庁交通企画課まとめによる交通事故死者日報によると、10月12日(土)付では7道県で9人が新たに確認されています。

各都道府県警察発表・報道等からの詳細は下記のとおりです。

【北海道】1人

・苫小牧市(16:50頃)

国道36号線で乗用車と道路横断者の接触事故、80代女性が搬送先の病院で死亡〔北海道警/北海道新聞〕

【愛知県】3人

・伊勢湾岸道(17:50頃)

トラックが道路脇の分離帯に衝突事故、男性1人死亡〔愛知県警〕

・西尾市

詳細不明

・豊田警察署管内

詳細不明

【岐阜県】1人

・瑞浪市(12:55頃)

中央自動車道で軽乗用車が道路脇のガードレールに衝突事故、1人死亡〔岐阜県警〕

【岡山県】1人

・笠岡市(05:25頃)

国道2号線で大型トラックと自転車の接触事故、80代男性が死亡〔山陽新聞〕

【鳥取県】1人

・鳥取市(04:00前)

県道で軽ワゴン車が道路脇の柱に衝突事故、60代女性新聞配達員が搬送先の病院で死亡〔NHK〕

【高知県】1人

・高知市(17:00過ぎ)

市道で乗用車が坂道を動き出し車外にいた運転者と接触事故、70代男性が搬送先の病院で死亡〔NHK〕

【大分県】1人

・由布市(17:00頃)

市道交差点でトラクターが路外転落事故、80代男性が搬送先の病院で死亡〔OAB〕