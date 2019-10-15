警察庁交通企画課まとめによる交通事故死者日報によると、10月12日(土)付では7道県で9人が新たに確認されています。
各都道府県警察発表・報道等からの詳細は下記のとおりです。
【北海道】1人
・苫小牧市(16:50頃)
国道36号線で乗用車と道路横断者の接触事故、80代女性が搬送先の病院で死亡〔北海道警/北海道新聞〕
【愛知県】3人
・伊勢湾岸道(17:50頃)
トラックが道路脇の分離帯に衝突事故、男性1人死亡〔愛知県警〕
・西尾市
詳細不明
・豊田警察署管内
詳細不明
【岐阜県】1人
・瑞浪市(12:55頃)
中央自動車道で軽乗用車が道路脇のガードレールに衝突事故、1人死亡〔岐阜県警〕
【岡山県】1人
・笠岡市(05:25頃)
国道2号線で大型トラックと自転車の接触事故、80代男性が死亡〔山陽新聞〕
【鳥取県】1人
・鳥取市(04:00前)
県道で軽ワゴン車が道路脇の柱に衝突事故、60代女性新聞配達員が搬送先の病院で死亡〔NHK〕
【高知県】1人
・高知市(17:00過ぎ)
市道で乗用車が坂道を動き出し車外にいた運転者と接触事故、70代男性が搬送先の病院で死亡〔NHK〕
【大分県】1人
・由布市(17:00頃)
市道交差点でトラクターが路外転落事故、80代男性が搬送先の病院で死亡〔OAB〕