〔交通事故死者〕兵庫県で2019年計94人に、下期105日目で上期総数に並ぶ(10/13)

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10月13日(日)、兵庫県内での交通事故死者が新たに2人確認され、2019年計94人、7月以降の下期3か月強で計47人と、上期総数と並びました。14日現在、前年同期比では13人減ですが、下期だけで8人増となっています。
なお、都道府県別での下期交通事故死者上期総数到達は、沖縄県(9/26)、北海道(10/1)、高知県(10/8)に次いで4道県目です。

【兵庫県内での2019年交通事故死者数】(10月14日現在：速報値)
・ 1月：12人(＋1)　うち高齢者6人(－1)
・ 2月： 4人(－10)　　　　　 3人(－5)
・ 3月：11人(＋4)　　　　　　4人(－1)
・ 4月：13人(－3)　　　　　　5人(－3)
・ 5月： 5人(－6)　　　　　　1人(－5)
・ 6月： 2人(－7)　　　　　　2人(－4)
・ 7月： 9人(－3)　　　　　　4人(－3)
・ 8月：20人(＋8)　　　　　 10人(＋3)
・ 9月：15人(＋5)
・10月： 3人(－2)

・3.05日に1人の割合(上期3.85日/下期2.25日)
・都道府県別：総数6位 増減数36位 増減率26位 人口10万人比37位
・年間死者数：2018年152人 17年161人 16年152人 15年171人 14年182人
　うち高齢者：　　　 90人 　　 86人 　　 80人 　　 84人 　　103人

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