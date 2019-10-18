〔交通事故死者〕香川県で2019年計38人に、下期108日目で上期総数に並ぶ(10/16)

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10月16日(水)朝、高松市で交通死亡事故が発生し、香川県内での2019年交通事故死者は計38人、7月以降の下期3か月半で計19人と、上期総数と並びました。前年同期比では7人増ですが、9月だけで10人(＋7)となっています。また、うち65歳以上の高齢者は17人(－4)となっています。
なお、都道府県別での下期交通事故死者上期総数到達は、沖縄県(9/26)、北海道(10/1)、高知県(10/8)、兵庫県(10/13)に次いで5道県目です。

【香川県内での2019年交通事故死者数】(10月16日現在：速報値)
・ 1月： 6人(＋3)　うち高齢者3人(＋2)　01/15～/21 多発警報
・ 2月： 3人(－2)　　　　　　1人(－4)
・ 3月： 1人(－1)　　　　　　1人(－1)
・ 4月： 3人(－2)　　　　　　1人(－3)
・ 5月： 0人(－3)　　　　　　0人(－1)
・ 6月： 6人(＋5)　　　　　　4人(＋4)
・ 7月： 2人(－1)　　　　　　1人(－1)
・ 8月： 4人(±0)　　　　　　2人(±0)
・ 9月：10人(＋7)　　　　　　3人(＋1)　09/07～/20　多発警報
・10月： 3人(＋1)　　　　　　1人(－1)

・7.61日に1人の割合(上期9.52日/下期5.68日)
・都道府県別：総数26位 増減数8位 増減率7位 人口10万人比3位
・年間死者数：2018年44人 17年48人 16年61人 15年52人 14年52人
　うち高齢者：　　　28人 　　28人 　　40人 　　33人 　　33人

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