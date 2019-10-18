10月16日(水)朝、高松市で交通死亡事故が発生し、香川県内での2019年交通事故死者は計38人、7月以降の下期3か月半で計19人と、上期総数と並びました。前年同期比では7人増ですが、9月だけで10人(＋7)となっています。また、うち65歳以上の高齢者は17人(－4)となっています。

なお、都道府県別での下期交通事故死者上期総数到達は、沖縄県(9/26)、北海道(10/1)、高知県(10/8)、兵庫県(10/13)に次いで5道県目です。

【香川県内での2019年交通事故死者数】(10月16日現在：速報値)

・ 1月： 6人(＋3) うち高齢者3人(＋2) 01/15～/21 多発警報

・ 2月： 3人(－2) 1人(－4)

・ 3月： 1人(－1) 1人(－1)

・ 4月： 3人(－2) 1人(－3)

・ 5月： 0人(－3) 0人(－1)

・ 6月： 6人(＋5) 4人(＋4)

・ 7月： 2人(－1) 1人(－1)

・ 8月： 4人(±0) 2人(±0)

・ 9月：10人(＋7) 3人(＋1) 09/07～/20 多発警報

・10月： 3人(＋1) 1人(－1)

・7.61日に1人の割合(上期9.52日/下期5.68日)

・都道府県別：総数26位 増減数8位 増減率7位 人口10万人比3位

・年間死者数：2018年44人 17年48人 16年61人 15年52人 14年52人

うち高齢者： 28人 28人 40人 33人 33人