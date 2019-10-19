岡山県内で10月10日～18日の9日間に交通事故死者が6件7人に達したことを受け、岡山県交通安全対策協議会は19日、昨年9月以来となる「交通死亡事故多発全県警報」を発令し、28日まで街頭活動や広報活動等の緊急対策を推進しています。

18日現在、岡山県内での2019年交通事故死者は計61人(前年同期比＋7)、うち65歳以上の高齢者は27人(±0)と半数弱を占めています。

【岡山県内での2019年交通事故死者数】(10月18日現在：速報値)

・ 1月：11人(＋6) うち高齢者8人(＋6)

・ 2月： 4人(±0) 1人(－1)

・ 3月： 4人(－5) 0人(－5)

・ 4月： 8人(＋6) 2人(＋2)

・ 5月： 2人(－3) 1人(－2)

・ 6月： 7人(±0) 4人(＋1)

・ 7月： 4人(±0) 3人(＋1)

・ 8月： 5人(－1) 2人(－3)

・ 9月： 6人(－5) 0人(－5)

・10月：10人(＋9) 6人(＋6)

・4.77日に1人の割合(上期5.02日/下期4.4日)

・都道府県別：総数16位 増減数10位 増減率10位 人口10万人比13位

・年間死者数：2018年68人 17年97人 16年79人 15年87人 14年90人

うち高齢者： 38人 54人 50人 53人 58人

※岡山県における「交通死亡事故多発全県警報」発令基準

・10日間に7人以上発生、または特に緊急かつ集中的に交通死亡事故抑止対策を講ずる必要があると認めるとき

・2018年は9月に発令