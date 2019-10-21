◆バードウオッチング 10月27日午前10時～正午、佐世保市大潟町の江楯池。日本野鳥の会県支部会員の案内でオシドリやカワウなどを観察する。200円（高校生以下無料）。申し込み不要。雨天中止。同支部の佐伯さん（090.7168.6863）

◆第8回常在寺音楽祭災害支援チャリティーコンサート 10月27日午後4時、東彼川棚町中組郷の常在寺。入場無料。募金箱を設置し、日本赤十字社を通じて全国各地の被災地に寄付する。福岡県を拠点に活動するジャズバンド「Mayumi with Papa and Son Special Band」が演奏。県立川棚高コーラス部も出演する。境内では焼き鳥や日本酒などの屋台も出店。常在寺（0956.82.2025）

◆世知原少年自然の家「縦走！国見連山」 11月2日午前7時～午後5時、佐世保市世知原町の県立世知原少年自然の家に集合。国見山、八天岳、隠居岳を通り烏帽子岳まで歩く。歩きやすい靴で帽子、タオル、水筒、雨具、着替えを持参。参加費は千円（昼食代込み）。対象は小学4年以上で定員は50人。雨天の場合は11月9日に延期。申し込みは住所、氏名、年齢、性別、電話番号を記入し、郵便かファクス（0956.76.2295）で。締め切りは10月24日午後5時。世知原少年自然の家（0956.76.2769）