10月20日(日)午前、館林市で交通死亡事故が発生し、群馬県内での2019年交通事故死者は計42人、7月以降の下期4か月弱で計21人と、上期総数と並びました。また、うち65歳以上の高齢者は少なくとも22人と半数強を占めています。

なお、都道府県別での下期交通事故死者上期総数到達は、沖縄県(9/26)、北海道(10/1)、高知県(10/8)、兵庫県(10/13)、香川県(10/16)に次いで6道県目です。

【群馬県内での2019年交通事故死者数】(10月20日現在：速報値)

・ 1月：6人(＋4) うち高齢者4人(＋3)

・ 2月：0人(－2) 0人(－1)

・ 3月：1人(－4) 0人(－2)

・ 4月：6人(±0) 3人(＋1)

・ 5月：3人(－4) 0人(－2)

・ 6月：5人(＋5) 4人(＋4)

・ 7月：4人(－1) 2人(－1)

・ 8月：6人(±0) 1人(－2)

・ 9月：6人(－1) 4人(－1)

・10月：5人(－1) 4人

・6.97日に1人の割合(上期8.61日/下期5.33日)

・都道府県別：総数25位 増減数20位 増減率21位 人口10万人比30位

・年間死者数：2018年64人 17年67人 16年62人 15年68人 14年67人

うち高齢者： 36人 38人 35人 34人 42人