〔交通事故死者〕宮城県で2019年50人に、前年より46日早く(10/20)

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10月20日(日)朝、登米市で交通死亡事故が発生し、宮城県内での2019年交通事故死者は計50人となりました。293日目での50人到達は2018年より46日、17年より64日、それぞれ早く、16年より29日遅くなっています。なお、22日(火)昼前にも仙台市青葉区で交通死亡事故が発生し、22日現在では計51人(前年同期比＋8)、うち65歳以上の高齢者は17人となっています。
なお、都道府県別での交通事故死者計50人到達は、18都道府県目です。

【宮城県内での2019年交通事故死者数】(10月22日現在：速報値)
・ 1月： 5人(±0)　うち高齢者5人(＋2)
・ 2月： 4人(±0)　　　　　　1人(－1)
・ 3月： 4人(－2)　　　　　　1人(－4)
・ 4月：10人(＋7)　　　　　　2人(±0)
・ 5月： 2人(－2)　　　　　　1人(－2)
・ 6月： 2人(－1)　　　　　　0人(－1)
・ 7月： 9人(＋6)　　　　　　1人(±0)
・ 8月： 2人(－3)　　　　　　1人(－2) 08/08～09/07　交通死亡事故多発緊急事態宣言
・ 9月： 8人(＋1)　　　　　　2人(＋1)
・10月： 5人(＋2)　　　　　　3人

・5.78日に1人の割合(上期6.70日/下期4.75日)
・都道府県別：総数18位 増減数5位 増減率8位 人口10万人比28位
・年間死者数：2018年56人 17年51人 16年71人 15年66人 14年83人
　うち高齢者：　　　27人 　　33人 　　29人 　　30人 　　40人

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