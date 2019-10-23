10月20日(日)朝、登米市で交通死亡事故が発生し、宮城県内での2019年交通事故死者は計50人となりました。293日目での50人到達は2018年より46日、17年より64日、それぞれ早く、16年より29日遅くなっています。なお、22日(火)昼前にも仙台市青葉区で交通死亡事故が発生し、22日現在では計51人(前年同期比＋8)、うち65歳以上の高齢者は17人となっています。

なお、都道府県別での交通事故死者計50人到達は、18都道府県目です。

【宮城県内での2019年交通事故死者数】(10月22日現在：速報値)

・ 1月： 5人(±0) うち高齢者5人(＋2)

・ 2月： 4人(±0) 1人(－1)

・ 3月： 4人(－2) 1人(－4)

・ 4月：10人(＋7) 2人(±0)

・ 5月： 2人(－2) 1人(－2)

・ 6月： 2人(－1) 0人(－1)

・ 7月： 9人(＋6) 1人(±0)

・ 8月： 2人(－3) 1人(－2) 08/08～09/07 交通死亡事故多発緊急事態宣言

・ 9月： 8人(＋1) 2人(＋1)

・10月： 5人(＋2) 3人

・5.78日に1人の割合(上期6.70日/下期4.75日)

・都道府県別：総数18位 増減数5位 増減率8位 人口10万人比28位

・年間死者数：2018年56人 17年51人 16年71人 15年66人 14年83人

うち高齢者： 27人 33人 29人 30人 40人