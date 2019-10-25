10月23日(水)午後、紀の川市で交通死亡事故が発生し、和歌山県内での2019年交通事故死者は計24人、7月以降の下期4か月弱で計12人と、上期総数と並びました。また、うち65歳以上の高齢者は13人と半数強を占めています。

なお、都道府県別での下期交通事故死者上期総数到達は、沖縄県(9/26)、北海道(10/1)、高知県(10/8)、兵庫県(10/13)、香川県(10/16)、群馬県(10/20)に次いで7道県目です。

【和歌山県内での2019年交通事故死者数】(10月24日現在：速報値)

・ 1月：2人(＋1) うち高齢者1人(＋1)

・ 2月：3人(±0) 2人(＋1)

・ 3月：3人(±0) 2人(－1)

・ 4月：1人(－3) 0人(－3)

・ 5月：1人(±0) 2人(＋1)

・ 6月：2人(－2) 1人(－3)

・ 7月：3人(＋1) 1人(±0)

・ 8月：4人(＋1) 2人(＋1)

・ 9月：2人(－1) 0人(－1)

・10月：3人(－2) 2人

・12.3日に1人の割合(上期15.0日/下期9.66日)

・都道府県別：総数40位 増減数23位 増減率35位 人口10万人比21位

・年間死者数：2018年36人 17年38人 16年40人 15年48人 14年39人

うち高齢者： 24人 17人 23人 32人 20人