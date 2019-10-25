〔交通事故死者〕秋田県で2019年計32人に、下期116日目で上期総数に並ぶ(10/24)

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10月24日(木)午後、三種町で交通死亡事故が発生し、秋田県内での2019年交通事故死者は計32人、7月以降の下期4か月弱で計16人と、上期総数と並びました。前年同期比では3人減となっていますが、10月だけで7件7人と急増しています。また、うち65歳以上の高齢者は21人と2/3を占めています。
なお、都道府県別での下期交通事故死者上期総数到達は、沖縄県(9/26)、北海道(10/1)、高知県(10/8)、兵庫県(10/13)、香川県(10/16)、群馬県(10/20)、和歌山県(10/23)に次いで8道県目です。

【秋田県内での2019年交通事故死者数】(10月24日現在：速報値)
・ 1月：2人(±0)　うち高齢者2人(＋1)
・ 2月：0人(±0)　　　　　　0人(±0)
・ 3月：3人(－2)　　　　　　1人(－3)
・ 4月：5人(＋1)　　　　　　4人(＋3)
・ 5月：2人(±0)　　　　　　1人(±0)
・ 6月：4人(－2)　　　　　　4人(－1)
・ 7月：4人(＋1)　　　　　　4人(＋2)
・ 8月：4人(－2)　　　　　　2人(－4)
・ 9月：1人(－2)　　　　　　0人(±0)
・10月：7人(＋3)　　　　　　3人

・9.58日に1人の割合(上期11.3日/下期7.73日)
・都道府県別：総数31位 増減数20位 増減率27位 人口10万人比11位
・年間死者数：2018年42人 17年30人 16年54人 15年38人 14年37人
　うち高齢者：　　　27人 　　20人 　　36人 　　24人 　　30人

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