10月24日(木)午後、三種町で交通死亡事故が発生し、秋田県内での2019年交通事故死者は計32人、7月以降の下期4か月弱で計16人と、上期総数と並びました。前年同期比では3人減となっていますが、10月だけで7件7人と急増しています。また、うち65歳以上の高齢者は21人と2/3を占めています。

なお、都道府県別での下期交通事故死者上期総数到達は、沖縄県(9/26)、北海道(10/1)、高知県(10/8)、兵庫県(10/13)、香川県(10/16)、群馬県(10/20)、和歌山県(10/23)に次いで8道県目です。

【秋田県内での2019年交通事故死者数】(10月24日現在：速報値)

・ 1月：2人(±0) うち高齢者2人(＋1)

・ 2月：0人(±0) 0人(±0)

・ 3月：3人(－2) 1人(－3)

・ 4月：5人(＋1) 4人(＋3)

・ 5月：2人(±0) 1人(±0)

・ 6月：4人(－2) 4人(－1)

・ 7月：4人(＋1) 4人(＋2)

・ 8月：4人(－2) 2人(－4)

・ 9月：1人(－2) 0人(±0)

・10月：7人(＋3) 3人

・9.58日に1人の割合(上期11.3日/下期7.73日)

・都道府県別：総数31位 増減数20位 増減率27位 人口10万人比11位

・年間死者数：2018年42人 17年30人 16年54人 15年38人 14年37人

うち高齢者： 27人 20人 36人 24人 30人