警察庁交通企画課まとめによる交通事故死者日報によると、10月26日(土)付では15都県で17人が新たに確認されています。なお、2件が過去発生分の登録となっています。

各都道府県警察発表・報道等からの詳細は下記のとおりです。愛知県内で1日3件発生しています。

【茨城県】1人

・土浦市(11:35頃)

国道354号線交差点で乗用車と大型バイクの出会頭衝突事故、大型バイクの50代男性が死亡。乗用車側に一時停止標識〔茨城新聞〕

【群馬県】1人

・前橋市(03:00頃)

北関東自動車道で、前方で発生した交通事故のため走行車線に停車していた大型トラックに軽乗用車が追突事故、軽乗用車の20代男性が搬送先の病院で死亡、助手席の20代女性も負傷〔NHK〕

【埼玉県】1人

・入間市(20:00頃)

軽乗用車単独事故、30代女性が死亡〔埼玉県警〕

【千葉県】1人

・香取市(25日06:25頃)

国道356号線交差点で乗用車が道路脇の信号柱に衝突後、対向車線にはみ出しダンプカーと正面衝突事故、乗用車の80代女性が搬送先の病院で死亡〔千葉県警/千葉日報〕

【東京都】1人

・詳細不明

【新潟県】1人

・詳細不明

【愛知県】3人

・知多市(未明)

車両単独横転事故、男性1人死亡〔愛知県警〕

・豊橋市(14:00頃)

国道1号線信号交差点で軽ワゴン車と横断歩道の歩行者との接触事故、90代男性が搬送先の病院で死亡〔THK〕

・愛西市(17:30頃)

軽乗用車と道路横断者の接触事故、80代女性が搬送先の病院で死亡〔CTV〕

【三重県】1人

・松阪市(10:40頃)

伊勢自動車道でツーリング中の大型バイクが単独転倒事故、50代男性が搬送先の病院で死亡〔伊勢新聞〕

【奈良県】1人

・橿原市(11:50頃)

京奈和自動車道で対向車線にはみ出した軽トラックとダンプカーの正面衝突事故、軽トラックの70代男性が搬送先の病院で死亡〔KTV〕

【兵庫県】1人

・姫路市(05:30頃)

県道でタンクローリーと歩行者の接触事故、50～60代とみられる女性が死亡〔神戸新聞〕

【島根県】1人

・詳細不明

【山口県】1人

・宇部市(05:30頃)

国道2号線で道路脇のコンビニ駐車場から出てきた軽乗用車とトラックの衝突事故、軽乗用車の70代男性が搬送先の病院で死亡〔NHK〕

【香川県】1人

・観音寺市(12:00頃)

国道11号線で右折しようと停止中の乗用車に軽乗用車が追突事故、軽乗用車の60代後半男性が死亡、乗用車の40代男性も負傷〔KSB〕

【福岡県】1人

・北九州市門司区(25日08:00頃)

国道199号線信号交差点で軽乗用車と乗用車2台の衝突事故、軽乗用車助手席の70代女性が搬送先の病院で死亡〔福岡県警/毎日新聞〕

【熊本県】1人

・熊本市南区(00:50頃)

国道266号線信号交差点で停止中のトラックに乗用車が追突事故、乗用車の60代前半男性が死亡〔RKK〕