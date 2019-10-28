10月26日(土)夜、入間市で交通死亡事故が発生し、埼玉県内での2019年交通事故死者は計100人となりました。299日目での50人到達は2018年より91日、17年より81日、16年より60日、それぞれ遅くなっています。なお、27日(日)午後にもさいたま市中央区で交通死亡事故が発生し、27日現在では計101人(前年同期比－46)、うち65歳以上の高齢者は47人(－22)となっています。

都道府県別での交通事故死者計100人到達は千葉県(9/4)、愛知県(9/16)、北海道(9/22)、神奈川県(10/10)に次いで5道県目です。

【埼玉県内での2019年交通事故死者数】(10月27日現在：速報値)

・ 1月：14人(－3) うち高齢者9人(±0) 25～31日 多発警報

・ 2月： 9人(－11) 5人(－5)

・ 3月：10人(－8) 5人(－6)

・ 4月：14人(－2) 7人(＋1) 26～30日 多発警報

・ 5月： 6人(－3) 5人(＋2)

・ 6月： 8人(－1) 4人(＋1)

・ 7月： 7人(－7) 1人(－2)

・ 8月：12人(－6) 5人(－3)

・ 9月：10人(＋1) 2人(－2)

・10月：11人(－6) 4人(－8)

・2.97日に1人の割合(上期2.96日/下期2.97日)

・都道府県別：総数5位 増減数47位 増減率43位 人口10万人比44位

・年間死者数：2018年175人 17年177人 16年151人 15年177人 14年173人

うち高齢者： 83人 95人 86人 81人 78人