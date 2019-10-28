〔交通事故死者〕埼玉県で2019年100人に、前年より91日遅く(10/26)

©株式会社レスキューナウ

10月26日(土)夜、入間市で交通死亡事故が発生し、埼玉県内での2019年交通事故死者は計100人となりました。299日目での50人到達は2018年より91日、17年より81日、16年より60日、それぞれ遅くなっています。なお、27日(日)午後にもさいたま市中央区で交通死亡事故が発生し、27日現在では計101人(前年同期比－46)、うち65歳以上の高齢者は47人(－22)となっています。
都道府県別での交通事故死者計100人到達は千葉県(9/4)、愛知県(9/16)、北海道(9/22)、神奈川県(10/10)に次いで5道県目です。

【埼玉県内での2019年交通事故死者数】(10月27日現在：速報値)
・ 1月：14人(－3)　うち高齢者9人(±0)　25～31日 多発警報
・ 2月： 9人(－11)　　　　　 5人(－5)
・ 3月：10人(－8)　　　　　　5人(－6)
・ 4月：14人(－2)　　　　　　7人(＋1)　26～30日 多発警報
・ 5月： 6人(－3)　　　　　　5人(＋2)
・ 6月： 8人(－1)　　　　　　4人(＋1)
・ 7月： 7人(－7)　　　　　　1人(－2)
・ 8月：12人(－6)　　　　　　5人(－3)
・ 9月：10人(＋1)　　　　　　2人(－2)
・10月：11人(－6)　　　　　 4人(－8)

・2.97日に1人の割合(上期2.96日/下期2.97日)
・都道府県別：総数5位 増減数47位 増減率43位 人口10万人比44位
・年間死者数：2018年175人 17年177人 16年151人 15年177人 14年173人
　うち高齢者：　　　 83人 　　 95人 　　 86人 　　 81人 　　 78人

ラベル

黒枠のラベルは、コンテンツホルダー自身が付与したものです。グレー枠のラベルは本文解析で自動付与されたものです。

レスキューWeb MAP

災害時のインフラや気象警報・交通情報をリアルタイムに。 「アラートメール」や大災害発生後60分の「被害状況サマリー」など、ご担当者様をサポート。

機能・価格