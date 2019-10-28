10月27日(日)午前、いの町で2人が死亡、4人が負傷する軽乗用車同士の正面衝突事故が発生しました。これにより高知県内での交通事故死者が2019年計29人となり、300日目で2018年の年間総数と同数に達しました。10月だけで5件6人と急増していて、前年同期比では9人増と都道府県別増加数・増加率ともワースト3位、うち65歳以上の高齢者は23人と8割弱を占め、昨年総数(18人)を上回っています。

都道府県別での交通事故死者前年総数到達は滋賀県(8/12)、鳥取県(8/26)、徳島県(9/21)に次いで4県目です。

【高知県内での2019年交通事故死者数】(10月27日現在：速報値)

・ 1月：3人(－1) うち高齢者3人(±0)

・ 2月：3人(－1) 2人(－2)

・ 3月：1人(＋1) 2人(＋2)

・ 4月：2人(±0) 0人(±0)

・ 5月：1人(＋1) 0人(±0)

・ 6月：2人(±0) 2人(＋1)

・ 7月：4人(±0) 3人(＋1)

・ 8月：4人(＋3) 4人(＋3)

・ 9月：3人(＋2) 2人(＋1)

・10月：6人(＋4) 5人

・10.3日に1人の割合(上期15.0日/下期7日)

・都道府県別：総数33位 増減数3位 増減率3位 人口10万人比4位

・年間死者数：2018年29人 17年29人 16年42人 15年30人 14年41人

うち高齢者： 18人 16人 26人 19人 25人