〔交通事故死者〕高知県で2019年29人に、300日目で昨年1年間に並ぶ 10月だけで5件6人(10/27)

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10月27日(日)午前、いの町で2人が死亡、4人が負傷する軽乗用車同士の正面衝突事故が発生しました。これにより高知県内での交通事故死者が2019年計29人となり、300日目で2018年の年間総数と同数に達しました。10月だけで5件6人と急増していて、前年同期比では9人増と都道府県別増加数・増加率ともワースト3位、うち65歳以上の高齢者は23人と8割弱を占め、昨年総数(18人)を上回っています。
都道府県別での交通事故死者前年総数到達は滋賀県(8/12)、鳥取県(8/26)、徳島県(9/21)に次いで4県目です。

【高知県内での2019年交通事故死者数】(10月27日現在：速報値)
・ 1月：3人(－1)　うち高齢者3人(±0)
・ 2月：3人(－1)　　　　　　2人(－2)
・ 3月：1人(＋1)　　　　　　2人(＋2)
・ 4月：2人(±0)　　　　　　0人(±0)
・ 5月：1人(＋1)　　　　　　0人(±0)
・ 6月：2人(±0)　　　　　　2人(＋1)
・ 7月：4人(±0)　　　　　　3人(＋1)
・ 8月：4人(＋3)　　　　　　4人(＋3)
・ 9月：3人(＋2)　　　　　　2人(＋1)
・10月：6人(＋4)　　　　　　5人

・10.3日に1人の割合(上期15.0日/下期7日)
・都道府県別：総数33位 増減数3位 増減率3位 人口10万人比4位
・年間死者数：2018年29人 17年29人 16年42人 15年30人 14年41人
　うち高齢者：　　　18人 　　16人 　　26人 　　19人 　　25人

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