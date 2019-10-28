10月26日(土)、知多市、豊橋市と愛西市で交通死亡事故が相次いで発生し、愛知県内での2019年交通事故死者は計120人、7月以降の下期4か月弱で計60人と、上期総数と並びました。27日現在、前年同期比では36人減となっていますが、下期だけでは1人減に留まっています。なお、うち65歳以上の高齢者は少なくとも54人となっています。

都道府県別での下期交通事故死者上期総数到達は、沖縄県(9/26)、北海道(10/1)、高知県(10/8)、兵庫県(10/13)、香川県(10/16)、群馬県(10/20)、和歌山県(10/23)、秋田県(10/24)に次いで9道県目です。

【愛知県内での2019年交通事故死者数】(10月27日現在：速報値)

・ 1月： 7人(－10) うち高齢者2人(－10)

・ 2月：12人(－1) 8人(－3)

・ 3月：11人(－2) 7人(±0)

・ 4月：13人(－7) 10人(＋4)

・ 5月： 8人(－7) 6人(－4)

・ 6月： 9人(－8) 2人(－10)

・ 7月：16人(＋2) 4人(±0)

・ 8月：16人(±0) 8人(＋1)

・ 9月：14人(－3) 5人(－5)

・10月：14人(±0) 7人

・2.5日に1人の割合(上期3.01日/下期1.98日)

・都道府県別：総数2位 増減数46位 増減率38位 人口10万人比42位

・年間死者数：2018年189人 17年200人 16年212人 15年213人 14年204人

うち高齢者： 103人 110人 117人 122人 123人