◆スマートアグリシンポジウム2019 in南島原 11月2日午後2時、南島原市有家町のありえコレジヨホール。最新のスマート農業の事例と最新機器を展示。参加費500円（学生無料）。希望者は▽氏名▽所属▽連絡先▽一般・学生・後援団体のいずれか－の4項目を記入し、メール（nougyousenryaku＠city.minamishimabara.lg.jp）かファクス（0957.82.0217）で申し込む。南島原市農林水産部農林課（0957.73.6661）

◆国際ロータリー第2740地区「地区大会記念講演会」 11月9日午後2時半、諫早市宇都町の諫早文化会館大ホール。テレビ番組などで活躍する米国出身の国際弁護士、ケント・ギルバート氏が「素晴らしい国、日本に告ぐ」と題して講演。先着800人。無料。同大会事務局（0957.46.3096）

◆多良見文化祭・展示の部 11月9～15日、諫早市多良見町の市立たらみ図書館。11日休館。15日は午後1時半まで。町内で活動するグループなどの絵画や書、手工芸、写真など展示。無料。多良見文化協会（0957.43.1122）

◆行政相談 11月14、28日午後5時半～7時、南島原市有家町のありえコレジヨホール。相談員が行政に関する苦情や相談に応じる。秘密厳守。無料。その他市内6カ所で相談所を開設。詳細は総務省行政相談きくみみ長崎（095.849.1100）