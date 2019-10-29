10月28日(月)午前、八代市で交通死亡事故が発生し、熊本県内での2019年交通事故死者は計50人となりました。301日目での50人到達は2018年より7日早く、17年より16日、16年より13日、それぞれ遅く、前年同期比では3人増、うち65歳以上の高齢者は少なくとも25人と半数を占めています。

なお、都道府県別での交通事故死者計50人到達は、19都道府県目です。

【熊本県内での2019年交通事故死者数】(10月28日現在：速報値)

・ 1月：6人(－2) うち高齢者4人(＋1)

・ 2月：4人(＋1) 2人(－1)

・ 3月：6人(＋3) 2人(±0)

・ 4月：9人(＋5) 7人(＋4)

・ 5月：3人(±0) 2人(＋1)

・ 6月：2人(－2) 2人(－2)

・ 7月：5人(±0) 0人(－3)

・ 8月：1人(－2) 1人(－2)

・ 9月：7人(＋2) 2人(＋2)

・10月：7人(－2) 3人

・6.02日に1人の割合(上期6.03日/下期6日)

・都道府県別：総数19位 増減数11位 増減率11位 人口10万人比17位

・年間死者数：2018年60人 17年73人 16年67人 15年79人 14年76人

うち高齢者： 35人 44人 36人 54人 53人