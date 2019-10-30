警察庁交通企画課まとめによる交通事故死者日報によると、10月29日(火)付では9道府県で16人が新たに確認されています。なお、7件が過去発生分の登録となっています。

各都道府県警察発表・報道等からの詳細は下記のとおりです。北海道で半日で4件連続発生しています。

【北海道】6人

・新ひだか町(9月19日)

自転車単独事故、1人死亡〔北海道警〕

・札幌市豊平区(27日19:00頃)

国道36号線で乗用車2台とと路上横臥者の接触事故、50代男性が搬送先の病院で死亡〔北海道警/STV〕

・釧路市(04:00前)

国道38号線でトラックと道路横断者の接触事故、30代男性が搬送先の病院で死亡〔北海道警/HTB〕

・札幌市北区(10:30頃)

道道信号交差点で軽乗用車と軽ワゴン車の出会頭衝突事故、軽乗用車の70代男性が死亡、軽ワゴン車の60代後半男性が負傷〔北海道警/HBC〕

・新得町(11:30過ぎ)

道道交差点でトラックと原付との衝突事故、原付の90代男性が死亡。原付側に一時停止標識〔北海道警/NHK〕

・南幌町(13:00過ぎ)

国道337号線で工事片側交互通行で停車中の大型トラックにトラック追突事故、トラックの30代男性が死亡、大型トラックの40代男性も負傷〔北海道警/道新〕

【福島県】1人

・会津若松市(28日05:25頃)

市道で乗用車が道路脇の田んぼに横転事故、70代男性が搬送先の病院で死亡〔福島民友新聞〕

【長野県】1人

・中野市(15:00過ぎ)

県道信号交差点で軽トラックと横断歩道の歩行者との接触事故、70代女性が死亡〔NHK〕

【静岡県】1人

・静岡市駿河区(28日15:03頃)

市道で乗用車と自転車の接触事故、80代男性が死亡〔静岡県警〕

【愛知県】2人

・名古屋市港区(28日23:30頃)

交差点でトレーラーとバイクの出会頭衝突事故、バイクの20代男性が搬送先の病院で死亡〔愛知県警/NBN〕

・名古屋市港区(朝)

車両単独事故、1人死亡〔愛知県警〕

【大阪府】1人

・池田市(26日昼)

自転車単独事故、男性1人死亡〔大阪府警〕

【岡山県】1人

・倉敷市(18:39頃)

国道430号線で乗用車と道路横断者の接触事故、後続の軽乗用車とも接触、40代男性が死亡〔岡山県警/山陽新聞〕

【福岡県】2人

・北九州市八幡西区(27日10:00過ぎ)

道路路肩に停車した大型トラックの前輪部分で運転手とみられる男性死亡。司法解剖で外傷性ショック死と判明〔福岡県警/FBS〕

・北九州市八幡西区(01:50頃)

市道で軽乗用車が道路脇の電柱に衝突事故、70代男性が搬送先の病院で死亡〔福岡県警/RKB〕

【佐賀県】1人

・白石町(19:30過ぎ)

国道207号線で乗用車と道路横断者の接触事故、80代女性が搬送先の病院で死亡〔NHK〕