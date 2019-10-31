10月29日(火)と30日(水)に、白石町の国道207号線で交通死亡事故が相次いで発生し、佐賀県内での2019年交通事故死者は計24人、7月以降の下期4か月弱で計12人と、上期総数と並びました。前年同期比では1人増、うち65歳以上の高齢者は12人と半数を占めています。

都道府県別での下期交通事故死者上期総数到達は、沖縄県(9/26)、北海道(10/1)、高知県(10/8)、兵庫県(10/13)、香川県(10/16)、群馬県(10/20)、和歌山県(10/23)、秋田県(10/24)、愛知県(10/26)、佐賀県(10/28)に次いで11道県目です。

【佐賀県内での2019年交通事故死者数】(10月30日現在：速報値)

・ 1月：2人(＋2) うち高齢者1人(＋1)

・ 2月：3人(－1) 2人(±0)

・ 3月：3人(－1) 1人(－1)

・ 4月：2人(±0) 1人(＋1)

・ 5月：0人(－2) 0人(－1)

・ 6月：2人(±0) 1人(±0)

・ 7月：2人(－1) 1人(－1)

・ 8月：2人(－2) 1人(－1)

・ 9月：5人(＋4) 2人(＋1) 17日～26日 多発警報

・10月：3人(＋2) 2人(＋2)

・12.6日に1人の割合(上期15.0日/下期10.1日)

・都道府県別：総数41位 増減数14位 増減率12位 人口10万人比15位

・年間死者数：2018年30人 17年36人 16年35人 15年48人 14年56人

うち高齢者： 14人 19人 19人 32人 34人