10月28日(月)から30日(水)に、高島市と守山市で3件3人の交通死亡事故が連続発生し、滋賀県内での2019年交通事故死者は計50人となりました。303日目での50人到達は2017年より21日、16年より42日、それぞれ早く、2018年総数(39人)を既に上回っています。前年同期比では20人増と都道府県別増加数・増加率ともワースト1位、うち65歳以上の高齢者は23人(＋8)となっています。

なお、都道府県別での交通事故死者計50人到達は、20都道府県目です。

【滋賀県内での2019年交通事故死者数】(10月30日現在：速報値)

・ 1月：7人(＋5) うち高齢者5人(＋3)

・ 2月：7人(＋2) 5人(＋3) 6日～12日 多発警報

・ 3月：3人(＋1) 0人(－2)

・ 4月：3人(－1) 0人(－3)

・ 5月：9人(＋6) 3人(＋2)

・ 6月：7人(＋7) 2人(＋2) 14日～20日 多発警報

・ 7月：1人(－1) 1人(＋1)

・ 8月：7人(＋3) 3人(＋1)

・ 9月：3人(－3) 3人(±0)

・10月：3人(＋1) 1人(＋1)

・6.06日に1人の割合(上期5.02日/下期8.71日)

・都道府県別：総数19位 増減数1位 増減率1位 人口10万人比6位

・年間死者数：2018年39人 17年55人 16年53人 15年73人 14年63人

うち高齢者： 20人 29人 26人 39人 39人