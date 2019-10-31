10月28日(月)、山口市で交通死亡事故が発生し、山口県内での2019年交通事故死者は計36人、7月以降の下期4か月弱で計18人と、上期総数と並びました。30日現在、前年同期比では3人減となっていますが、うち65歳以上の高齢者は26人(＋3)と7割超を占めています。

都道府県別での下期交通事故死者上期総数到達は、沖縄県(9/26)、北海道(10/1)、高知県(10/8)、兵庫県(10/13)、香川県(10/16)、群馬県(10/20)、和歌山県(10/23)、秋田県(10/24)、愛知県(10/26)に次いで10道県目です。

【山口県内での2019年交通事故死者数】(10月30日現在：速報値)

・ 1月：3人(＋3) うち高齢者2人(＋2)

・ 2月：5人(＋4) 4人(＋3)

・ 3月：4人(－4) 2人(－3)

・ 4月：3人(－4) 3人(－2)

・ 5月：1人(±0) 1人(＋1)

・ 6月：2人(－1) 1人(－2)

・ 7月：2人(－2) 2人(－1)

・ 8月：8人(＋5) 5人(＋4)

・ 9月：4人(－2) 4人(±0)

・10月：4人(－2) 2人(＋1)

・8.41日に1人の割合(上期10.0日/下期6.77日)

・都道府県別：総数29位 増減数18位 増減率22位 人口10万人比21位

・年間死者数：2018年52人 17年79人 16年64人 15年64人 14年58人

うち高齢者： 32人 50人 30人 44人 29人