11月3日(日)朝、豊中市で交通死亡事故が発生し、大阪府内での2019年交通事故死者は計100人となりました。307日目での到達は2018年より20日、17年より49日、16年より56日、それぞれ遅く、前年同期比では16人減となっていますが、うち65歳以上の高齢者が54人と半数超を占めています。

都道府県別での交通事故死者計100人到達は千葉県(9/4)、愛知県(9/16)、北海道(9/22)、神奈川県(10/10)、埼玉県(10/26)、東京都(10/27)に次いで7都道府県目です。

【大阪府内での2019年交通事故死者数】(11月4日現在：速報値)

・ 1月： 7人(－8) うち高齢者5人(－6)

・ 2月：13人(±0) 10人(＋5)

・ 3月：16人(＋6) 11人(＋7)

・ 4月： 6人(－3) 3人(＋1)

・ 5月： 9人(－1) 4人(＋2)

・ 6月： 6人(－4) 2人(－4)

・ 7月：13人(＋6) 5人(＋2)

・ 8月： 9人(±0) 4人(＋1)

・ 9月： 9人(－2) 5人(±0)

・10月：10人(－8) 4人(－6)

・11月： 2人(－11) 1人(±0)

・3.08日に1人の割合(上期3.17日/下期2.95日)

・都道府県別：総数7位 増減数39位 増減率30位 人口10万人比46位

・年間死者数：2018年147人 17年150人 16年161人 15年196人 14年143人

うち高齢者： 67人 66人 74人 78人 75人