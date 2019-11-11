警察庁交通企画課まとめによる交通事故死者日報によると、11月9日(土)付では8府県で8人が新たに確認されています。なお、1件が過去発生分の計上となっています。

各都道府県警察発表・報道等からの詳細は下記のとおりです。福岡県福岡市早良区では2日連続で歩行者死亡事故が発生しています。

【群馬県】1人

・詳細不明

【神奈川県】1人

・相模原市緑区(02:45頃)

県道でダンプカーと乗用車の衝突事故、乗用車の19歳男子大学生が死亡〔神奈川新聞〕

【山梨県】1人

・上野原市(18:30頃)

中央自動車道で事故対応中の高速道路作業員と乗用車の接触事故、50代男性が搬送先の病院で死亡〔UTY〕

【新潟県】1人

・妙高市(10:30頃)

市道で軽トラックと道路横断者の接触事故、80代女性が搬送先の病院で死亡〔NHK〕

【静岡県】1人

・函南町(10:35頃)

国道1号線でバイク単独事故、40代男性が死亡〔静岡県警〕

【大阪府】1人

・大阪市東成区

歩行者接触事故、1人死亡〔大阪府警〕

【愛媛県】1人

・松山市(8日15:00頃)

市道で軽トラックが道路脇の農地に転落事故、80代男性が搬送先の病院で死亡〔NHK〕

【福岡県】1人

・福岡市早良区(08:00過ぎ)

国道202号線福岡外環状道路信号交差点で乗用車と横断歩道の歩行者との接触事故、50代男性が搬送先の病院で死亡〔福岡県警/NHK〕