〔交通事故死者〕島根県で2019年20人に、314日目で昨年1年間に並ぶ(11/10)

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11月10日(日)付で島根県内での交通事故死者が新たに1人確認され、2019年計20人となり、314日目で2018年の年間総数と同数に達しました。前年同期比では2人増、うち65歳以上の高齢者は少なくとも13人と7割弱を占め、昨年総数(12人)を既に上回っています。
都道府県別での交通事故死者前年総数到達は滋賀県(8/12)、鳥取県(8/26)、徳島県(9/21)、高知県(10/27)、大分県(11/7)に次いで6県目です。

【島根県内での2019年交通事故死者数】(11月10日現在：速報値)
・ 1月：1人(＋1)　うち高齢者0人(±0)
・ 2月：3人(＋2)　　　　　　3人(＋2)
・ 3月：1人(－1)　　　　　　1人(－1)
・ 4月：4人(－1)　　　　　　3人(＋1)
・ 5月：1人(±0)　　　　　　1人(±0)
・ 6月：2人(＋1)　　　　　　1人(±0)
・ 7月：0人(±0)　　　　　　0人(±0)
・ 8月：3人(±0)　　　　　　3人(＋1)
・ 9月：2人(－1)　　　　　　1人(±0)
・10月：2人(＋1)
・11月：1人(±0)

・15.7日に1人の割合(上期15.0日/下期16.6日)
・都道府県別：総数47位 増減数13位 増減率11位 人口10万人比18位
・年間死者数：2018年20人 17年17人 16年28人 15年27人 14年26人
　うち高齢者：　　　12人 　　11人 　　18人 　　13人 　　18人

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