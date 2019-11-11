11月10日(日)付で島根県内での交通事故死者が新たに1人確認され、2019年計20人となり、314日目で2018年の年間総数と同数に達しました。前年同期比では2人増、うち65歳以上の高齢者は少なくとも13人と7割弱を占め、昨年総数(12人)を既に上回っています。

都道府県別での交通事故死者前年総数到達は滋賀県(8/12)、鳥取県(8/26)、徳島県(9/21)、高知県(10/27)、大分県(11/7)に次いで6県目です。

【島根県内での2019年交通事故死者数】(11月10日現在：速報値)

・ 1月：1人(＋1) うち高齢者0人(±0)

・ 2月：3人(＋2) 3人(＋2)

・ 3月：1人(－1) 1人(－1)

・ 4月：4人(－1) 3人(＋1)

・ 5月：1人(±0) 1人(±0)

・ 6月：2人(＋1) 1人(±0)

・ 7月：0人(±0) 0人(±0)

・ 8月：3人(±0) 3人(＋1)

・ 9月：2人(－1) 1人(±0)

・10月：2人(＋1)

・11月：1人(±0)

・15.7日に1人の割合(上期15.0日/下期16.6日)

・都道府県別：総数47位 増減数13位 増減率11位 人口10万人比18位

・年間死者数：2018年20人 17年17人 16年28人 15年27人 14年26人

うち高齢者： 12人 11人 18人 13人 18人